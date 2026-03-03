EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO HOMOLOGÓ EL CONVENIO COLECTIVO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE USHUAIA

Tierra del Fuego 03/03/2026.- La ministra Sonia Castiglione confirmó la firma de la homologación tras un exhaustivo trabajo de revisión y corrección del texto, garantizando el marco normativo para los trabajadores y el ejecutivo municipal.

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia, a cargo de Sonia Castiglione, culminó el proceso de homologación del convenio colectivo de trabajo que regirá las relaciones laborales de los empleados de la Municipalidad de Ushuaia. La firma del acuerdo, pone fin a un extenso trabajo de revisión y ajuste normativo impulsado por la cartera laboral.

«Estuvimos trabajando arduamente desde el Ministerio durante varios meses para poder homologar este convenio colectivo que viene de larga data. El Ministerio es el garante de los convenios de entes públicos, del procedimiento y de la solidez jurídica del proceso», explicó la ministra Castiglione.

Durante la revisión, el equipo técnico detectó una serie de observaciones sustanciales que debían corregirse para adecuar el texto a la normativa vigente. Entre los puntos modificados, Castiglione destacó que “había un artículo que permitía el ingreso de personas a partir de los 14 años bajo un régimen especial, pero una ley nacional lo prohíbe y establece la edad mínima en 16 años. También se mantenía una cláusula sobre la reserva del puesto de trabajo para quienes cumplían el servicio militar obligatorio, un servicio que en Argentina no existe desde los años ‘90″. En total, se subsanaron entre 14 y 15 puntos que requerían ajustes para dotar al documento de la robustez jurídica necesaria.

La Ministra lamentó las dilaciones ocasionadas por estas correcciones, señalando que «el servicio jurídico del municipio quizás debió haber observado estos errores, pero no fueron advertidos y debimos solicitar las correcciones. Nuestro rol es velar por la correcta aplicación de las normas y garantizar un texto sólido». No obstante, destacó que el dictamen final está completo, lo cual permitió la firma de la homologación.

Castiglione subrayó la relevancia del convenio en el contexto actual: «Es fundamental establecer reglas claras tanto para los trabajadores como para los ejecutivos. Recordemos que en la gestión anterior del gobernador Gustavo Melella, en 2022, se firmó el convenio a nivel provincial, y ahora avanzamos con el municipio de Ushuaia. En momentos en que el gobierno nacional impulsa una reforma laboral que cercena derechos, contar con un documento que regule la empleabilidad pública es más importante que nunca».

«Estamos contentos de poder avanzar y que, finalmente, los empleados municipales de la capital cuenten con este marco regulatorio», concluyó la Ministra.