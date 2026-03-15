EL MINISTERIO DE ENERGÍA GESTIONÓ CAPACITACIÓN HUET PARA PERSONAL PROVINCIAL

Tierra del Fuego 15/03/2026.- A partir de gestiones realizadas por el Ministerio de Energía de la provincia, la empresa Total Austral S.A. habilitó cupos especiales para que agentes de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Hidrocarburos participen de la capacitación “Entrenamiento para Escape de Helicóptero Sumergido (HUET)”.

La formación se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en la Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo, dependiente de Prefectura Naval Argentina, institución reconocida por su trayectoria en entrenamiento especializado para operaciones en ambientes marítimos y offshore.

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía tiene como objetivo contar con personal provincial debidamente entrenado para realizar inspecciones en plataformas y monoboyas ubicadas dentro del territorio de la Provincia, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y preparación ante eventuales emergencias.

Desde la cartera destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política de fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado provincial, permitiendo que los equipos cuenten con formación específica para intervenir en ámbitos vinculados a la actividad hidrocarburífera offshore y asegurando estándares de operación acordes a las exigencias de la industria.

Asimismo, remarcaron la importancia del trabajo articulado con el sector privado, que permite generar oportunidades de capacitación y profesionalización para el personal provincial.