EL INTENDENTE RECORRIÓ LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PERMANENTE DE LA CARPA DE LA DIGNIDAD

Rio Grande 06/03/2026.- Martín Perez visitó el predio donde avanzan los trabajos de estructuración principal de esta obra que se convertirá en un espacio para fortalecer la identidad fueguina y la defensa de nuestra soberanía.

El edificio permanente de La Carpa de la Dignidad vendrá a dar respuesta a una necesidad riograndense de tener un espacio que funcione todo el año para llevar adelante actividades vinculadas a la memoria, la reflexión y el reconocimiento a quienes dieron su vida por la Patria.



En este marco, el intendente Martín Perez, junto a la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, recorrió los avances de la obra que, realizada con recursos municipales, será clave para honrar, aprender y mantener viva la historia de nuestros héroes de Malvinas.

Este lugar contará con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados y estará emplazado en el mismo sector donde cada año se monta la Carpa para las actividades del 2 de Abril. Tendrá un espacio central a través de un gran salón, que se conectará desde su interior con la vereda que forma parte del Muro Costero. Además, tendrá dependencias de apoyo como lo son baños inclusivos, cocina, oficinas y sala de máquinas.

Al respecto, la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, indicó que “en el lugar ya se completaron los trabajos de llenado de fundaciones y ejecución de contrapisos. Actualmente se avanza con el montaje de la estructura portante, compuesta por 14 pórticos metálicos que darán forma al futuro edificio”.

Asimismo, Mónaco explicó que “el espacio principal del edificio contará con una estructura curvada, diseñada para lograr una semejanza con la carpa original, pero con mayores dimensiones y altura, lo que permitirá optimizar su funcionalidad y capacidad de visitas”.

Finalmente, señaló que “una vez finalizada esta etapa estructural, se procederá a la colocación del techado y el cierre de los laterales del edificio”.