EL GOBIERNO PROVINCIAL PRESENTA UNA AGENDA DE ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 05/03/2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo en homenaje a las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos, el Gobierno de la provincia, llevará adelante una agenda de actividades abiertas a la comunidad.
Las propuestas incluyen acciones artísticas, talleres de emprendedurismo, jornadas comunitarias de salud, capacitaciones y encuentros organizados por distintas áreas del Gobierno provincial.
Cabe resaltar que estas iniciativas buscan fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género, promover el acceso a derechos y acompañar la autonomía económica y la participación política de las mujeres y juventudes fueguinas.
