EL GOBIERNO PROVINCIAL PRESENTA UNA AGENDA DE ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 05/03/2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo en homenaje a las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos, el Gobierno de la provincia, llevará adelante una agenda de actividades abiertas a la comunidad.

Las propuestas incluyen acciones artísticas, talleres de emprendedurismo, jornadas comunitarias de salud, capacitaciones y encuentros organizados por distintas áreas del Gobierno provincial.

Quienes deseen conocer la agenda completa pueden ingresar a https://www.tierradelfuego.gob.ar/agenda-mes-de-la-mujer/, donde se encuentran detalladas las actividades por día y horario.

Cabe resaltar que estas iniciativas buscan fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género, promover el acceso a derechos y acompañar la autonomía económica y la participación política de las mujeres y juventudes fueguinas.

