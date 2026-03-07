EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA CONVOCÓ A GREMIOS ESTATALES A UNA REUNIÓN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Opinion: ¿Somos la República separatista de Tierra del Fuego?

Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.