La convocatoria del mandatario responde a la intención de entablar un diálogo directo con los representantes de los trabajadores y así poder brindar información sobre el contexto económico y el impacto de medidas nacionales en la situación económica y financiera del Estado provincial.
EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA CONVOCÓ A GREMIOS ESTATALES A UNA REUNIÓN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
Tierra del Fuego 07/03/2026.- El Gobernador Gustavo Melella convocó para el próximo miércoles 11 de marzo a representantes de los gremios ATE, UPCN, SUTEF y ATSA, con la premisa de mantener un encuentro desde las 10:30h en Casa de Gobierno en la ciudad de Ushuaia.