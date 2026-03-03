El gigante Xiaomi se asoció con BGH histórica empresa argentina para la distribución de sus celulares en el país

Rio Grande 03/03/2026.- La marca china busca expandir su presencia local con más smartphones y un nuevo ecosistema de productos para el hogar.

El gigante tecnológico Xiaomi anunció el inicio de una nueva etapa en Argentina con una estrategia de crecimiento a largo plazo centrada en expansión de portafolio, fortalecimiento del servicio local y una política de precios alineada con su filosofía global de “Honest Pricing”.

Como parte de esa apuesta, Xiaomi selló un acuerdo con BGH para que la empresa argentina sea distribuidor oficial de la marca en la Argentina.

Con presencia consolidada a nivel internacional y una posición número tres en el mercado mundial de smartphones y número dos en Latinoamérica, Xiaomi destacó su intención de escalar su participación en el país a partir de una propuesta integral: dispositivos de distintas gamas, ecosistema conectado y respaldo oficial.

BGH es la unidad de negocios del Grupo BGH, con más de 100 años de trayectoria en el mercado nacional, que desarrolla, fabrica y comercializa productos de tecnología y electrodomésticos.

El convenio con la compañía china contempla la distribución de la línea de smartphones Xiaomi REDMI, incluyendo los últimos lanzamientos Redmi NOTE 15, Redmi 15 y la línea A5, así como también otros productos de su ecosistema, que abarca auriculares, parlantes, relojes inteligentes, aspiradoras, power banks, scooters, monitores y otros dispositivos del portafolio global.

Ejecutivos de Xiaomi y BGH con los nuevos celulares REDMI lanzados en el país.

Cobertura nacional para Xiaomi

“Estamos muy entusiasmados de comenzar este camino junto a Xiaomi en Argentina. Este acuerdo refuerza nuestro posicionamiento como socios estratégicos para marcas internacionales que buscan expandir su presencia en Argentina. Desde BGH contamos con una gran expertise y capacidad de distribución, cobertura nacional y trayectoria en el mercado para potenciar el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas”, afirmó Daniel Rosenfeld, director ejecutivo de BGH Consumer.

Xiaomi es hoy una de las marcas tecnológicas más relevantes a nivel global, con un ecosistema amplio y una amplia presencia en innovación, conectividad y desarrollo de productos inteligentes, que integran soluciones para la vida cotidiana bajo una misma experiencia tecnológica.

“A partir de esta alianza, BGH acompañará el crecimiento de la marca en todo el territorio argentino, apalancándose en su experiencia logística, su red comercial y su profundo conocimiento del mercado local”, señalaron desde BGH.

El Xiaomi REDMI Note 15, el último lanzamiento del gigante chino en la Argentina. Xiaomi

Rosenfeld explico: “Con esta alianza, reafirmamos nuestro compromiso y prioridad en poder ofrecerle a nuestros clientes la mayor variedad y amplitud de productos, evaluando todas las opciones disponibles que hay en el mercado para complementar nuestra oferta actual de equipos y productos acordes a sus necesidades”.

La visión de Xiaomi

En el lanzamiento de la nueva línea REDMI en el país, realizada la semana pasada, Patrick Zhou, Country Manager de Xiaomi en Argentina, destacó: “Argentina es un mercado estratégico para Xiaomi en la región. Iniciamos esta nueva etapa con un plan sólido, un portafolio robusto y una propuesta clara para los consumidores locales”.

Y concluyó: “Nuestro foco está puesto en crecer de manera sostenida, ampliar la red de distribución y consolidar un ecosistema que permita a los usuarios acceder a tecnología de última generación con garantía oficial y soporte local. No se trata solo de vender dispositivos, sino de construir presencia a largo plazo en el país”.