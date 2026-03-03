El Concejo Deliberante tomó juramento a la nueva concejal Verónica Martínez

La Sesión estuvo presidida por la titular del Cuerpo, Guadalupe Zamora y los concejales Matías Löffler; Maximiliano Ybars; Alejandra Arce; Florencia Vargas; Walter Abregú; Federico Runin y Jonatan Bogado.

La Sesión se llevó a cabo en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante y de la misma participaron las legisladoras Miriam Martínez y Laura Colazo y el legislador Federico Greve. Además estuvo presente el secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz y el Vocal del Tribunal de Cuentas Dr. Gustavo Zanone; y funcionarios de la provincia.

La flamante Concejal formará parte del Bloque de Forja y completará el Cuerpo colegiado con los 9 miembros establecidos por la Carta Orgánica Municipal.

El acto se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente, reafirmando el normal funcionamiento institucional y el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias del Cuerpo.