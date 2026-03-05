EL BTF BRINDÓ DETALLES DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ANUNCIADOS POR EL GOBERNADOR MELELLA

Tierra del Fuego 05/03/2026.- Tal cual lo anunció el Gobernador Gustavo Melella, autoridades del BTF presentaron un esquema que incluye créditos hipotecarios a 30 años con tasas preferenciales, financiamiento para infraestructura y herramientas del mercado de capitales. La iniciativa busca dinamizar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda mediante una visión de desarrollo regional.

En un encuentro que reunió a distintos actores del sector productivo, financiero y social de la provincia, el presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Adrián Cosentino, dio a conocer las primeras etapas del nuevo Programa Integral de Financiamiento Sostenible e Inclusivo de Vivienda. Esta iniciativa estratégica busca acercar soluciones estructurales al déficit habitacional de la provincia a través de un ecosistema de herramientas financieras que abarcan desde el crédito hipotecario individual hasta el impulso de grandes obras de infraestructura.

En este marco se confirmó una nueva línea de Créditos Hipotecarios Accesibles que estará operativa en los próximos días. Estos préstamos, destinados a construcción, ampliación o adquisición de la primera vivienda para todos los clientes, serán otorgados bajo la modalidad UVA con una tasa nominal anual de entre el 8% y el 12%, con plazos de hasta 30 años. Como rasgo distintivo y único en el país, el préstamo introduce un mecanismo de ajuste innovador diseñado para proteger la economía familiar: si el valor del índice UVA se aleja significativamente del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), la cuota se ajustará por este último indicador. Esta medida busca mitigar el impacto que una actualización excesiva de la cuota podría tener sobre los ingresos de las familias.

Asimismo, el programa prevé el diseño de opciones de financiamiento no hipotecario destinados a vivienda, segmentado para grupos con características homogéneas, como el recientemente realizado con el Sindicato de Profesionales de la Salud.

De forma complementaria, el Banco adecuó las condiciones de su línea para la conexión a la red de Gas Natural, facilitando el financiamiento de obras domiciliarias de infraestructura básica y promoviendo la sustitución del gas envasado, del que hoy todavía dependen cientos de fueguinos.

«Este programa no se agota en una línea de crédito aislada, sino que propone una integración de actores desde una visión ecosistémica», destacó Cosentino, y agregó que «estamos poniendo todas las capacidades del Banco para conectar la oferta de inversión con la necesidad de vivienda e infraestructura en nuestra provincia».

Por otra parte, el BTF brindará asistencia técnica y crediticia a empresas vinculadas a la construcción a lo largo de toda la cadena de valor, facilitando el acceso a líneas específicas con condiciones preferenciales para capital de trabajo y bienes de capital. En particular, las empresas constructoras y desarrolladoras con proyectos para generar viviendas unifamiliares podrán acceder a condiciones especiales como la extensión de plazos y periodos de gracia en el pago de capital. Además, si llegan con aval del FOGADEF, dicho organismo tendrá una bonificación de parte de la comisión.

Por otro lado, gracias al vínculo estratégico con el Mercado Argentino de Valores (MAV), los actores locales podrán acceder a diversos esquemas de financiamiento vía mercado de capitales para dinamizar la inversión en el sector.

El BTF también coordina acciones con el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) para la puesta en valor de suelo urbano y trabaja junto a los ministerios de Obras Públicas y Economía de la Provincia para acercar herramientas que permitan fortalecer el desarrollo habitacional y urbanístico en todo el territorio.