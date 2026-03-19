Economía expuso ante Legisladores la situación financiera del Provincia, habría recorte de planta política y achique de organismos autárquicos.

Ushuaia, 19/03/ 2026.- Con la participación del equipo del Ministerio de Economía de la Provincia se reunió la Comisión de Presupuesto Nº 2 que preside el legislador Matías Lapadula (PG). Los funcionarios expusieron la situación de las arcas fueguinas, detallaron gastos y recursos coparticipables, entre otros temas. Cabe destacar que la vicegobernadora, Mónica Urquiza también asistió al encuentro.

El titular de la Comisión de Presupuesto, Lapadula señaló que avanzarán en la búsqueda de los “consensos necesarios para obtener las herramientas y dar las soluciones urgentes que requiere la Provincia”, anticipó. Además, sostuvo que “se deben ordenar prioridades en el gasto público sobre todo el tema de gas, puesto que no es eficiente. Estamos en una situación muy grave también en el sector industrial. Es necesario contar con políticas alternativas que sustenten el bienestar de las y los fueguinos”, apuntó el Legislador al cierre del encuentro.

Por su parte, el Ministro de Economía afirmó que “se buscará reestructurar los gastos que se pueden afrontar de manera responsable”. Explicó las distintas medidas que se vienen analizando dentro de la administración y adelantó la presentación de los proyectos de ley al Poder Legislativo.

En declaraciones a Radio Provincia, el legislador Lapadula, confirmó que el déficit mensual de la provincia es de 27. mil millones de pesos y solamente para pagar salarios se necesitan 62 mil millones de pesos.

Tambien señaló que, «la situación es mucho mas grave de lo que se pensaba, es espantoso y es insostenible, a la vez que remarcó que se están estudiando alternativas para paliar la situación, que ha llevado al ejecutivo a tener que solicitar adelantos de coparticipación mensuales al estado nacional».

Se analiza el recorte de planta política, la desaparición del IPRA y la agencia de innovación, esta ultima con un presupuesto realmente exagerado para los resultados obtenidos.

Esto en medio de los recortes de mas de un 30% de quita de fondos que le corresponden por ley».

Con información de la legislatura provincial y www.lalicuadoratdf.com.ar