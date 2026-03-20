Diputada Andrea Freites: «La gente está endeuda con tarjetas de crédito por comprar alimentos, medicamentos y pagar servicios»

Rio Grande 20/03/2026.- La legisladora Nacional se refirió al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, y al respecto cuestionó la imposición del gobierno nacional de condicionar la audiencia publica del próximo 26 de marzo a solo dos dias, cuando hay mas de 60 mil inscriptos. En otro orden adelanto la presentación de un proyecto de ley de alivio para deudores de tarjetas de crédito que están en esta situación por comprar alimentos, medicamentos y pagar servicios. Mas del 60% de los hogares argentinos tienen algún tipo de deuda de estas características.

Freites resaltó que, se han inscripto hasta legisladores, científicos, conservacionistas y organizaciones ambientales luego de que se analizara pormenorizadamente la situación y se acordara que la reforma trae consigo la apertura a un desastre ambiental, ya que al permitir que se puedan privatizar áreas peri glaciares, nadie podrá controlar que después no se tomen tambien los glaciares para ser explotados para la extracción de minerales.

Finalmente, Freites, destaco que la presión de la sociedad y en este caso de la oposición haya logrado que se pueda llevar a cabo esta audiencia publica nacional para tratar este delicado tema, donde obviamente esta incluida la provincia y el suministro de agua potable a la ciudad de Ushuaia que, de aprobarse tal y como esta, esta ley lo pondría en riesgo en dos décadas.

En otro orden y consultada sobre su proyecto de alivio fiscal para las familias argentinas endeudadas con tarjetas de crédito para comprar alimentos, Freites sostuvo que. «las familias hoy utilizan las tarjetas de crédito para comer, no hay dinero para comer, pagar servicios o para comprar medicamentos. ese es el gasto que hacen las familias argentinas con las tarjetas de crédito y particularmente en toda la Argentina, desde el año 2010, la mora en las tarjetas han aumenta y estamos en picos históricos y el nivel de endeudamiento que tienen las familias y el porque de ese endeudamiento va en la compra de alimentos, medicamentos o para pagar servicios».

Freites remarcó que, desde el año pasado esta morosidad viene creciendo tremendamente y la Patagonia es una de las regiones mas afectadas por esta situación, por eso, agregó, presentamos un proyecto de ley con las firmas de varios diputados de Unión por la Patria y otros bloques tambien, en un proyecto de quien es una ley de alivio para deudores de tarjetas de crédito».

El proyecto consiste en la baja de intereses, planes de pago hasta 36 cuotas, suspensión de embargos mientras se paga la deuda y la salida de los registros de morosidad al cancelar la deuda. esto no implica que la gente no va a pagar, no significa sacarle una deuda a los morosos, sino que los argentinos puedan hacerse cargo de sus deuda, pero, que los intereses que las entidades bancarias no les permiten tramitar esto, con la situación económica y social que se vive hoy», finalizó

Porcentaje de familias endeudadas

Más del 60% de los hogares argentinos tienen algún tipo de deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos de consumo.

tienen algún tipo de deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos de consumo. Este nivel de endeudamiento representa un récord histórico y refleja el deterioro del poder adquisitivo y la necesidad de financiar gastos básicos.

Morosidad en tarjetas de crédito

Tipo de crédito Morosidad promedio Tendencia Tarjetas bancarias 9,3% Triplicada desde 2024 Préstamos personales 12% En alza Billeteras virtuales / financieras no bancarias 24–25% Riesgo crítico

Factores que explican el aumento

Altas tasas de interés: superan el 150% anual en algunos casos, lo que genera una espiral de deuda difícil de revertir.

superan el 150% anual en algunos casos, lo que genera una espiral de deuda difícil de revertir. Caída de ingresos reales: la inflación y la recesión reducen la capacidad de pago de los hogares.

la inflación y la recesión reducen la capacidad de pago de los hogares. Financiamiento informal: muchas familias recurren a billeteras virtuales o prestamistas no regulados, con condiciones más riesgosas.

Medidas en debate

Proyecto de ley para limitar tasas de interés: impulsado en el Senado para frenar el sobreendeudamiento y proteger a los usuarios de tarjetas.

impulsado en el Senado para frenar el sobreendeudamiento y proteger a los usuarios de tarjetas. Revisión de criterios de acceso al crédito: se busca mayor previsibilidad y control sobre el otorgamiento de préstamos.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia