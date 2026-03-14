Desde Tierra del Fuego, el FreSU demandó el cese de la intervención del Puerto de Ushuaia

Tierra del Fuego 14/03/2026.- “La intervención del puerto debe cesar de manera inmediata y se deben garantizar todas las fuentes laborales. Está más que claro que se trata de una maniobra vinculada a los intereses de Estados Unidos y al saqueo de todos nuestros recursos en un lugar estratégico de la Patagonia. Está en riesgo nuestra soberanía”, señaló Rodolfo Aguiar.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 organizaciones de las distintas centrales obreras se movilizó al Puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, en defensa de la soberanía nacional y demandó el cese de su intervención por parte del Gobierno nacional.

“La intervención del puerto debe cesar de manera inmediata y se deben garantizar todas las fuentes laborales. Está más que claro que se trata de una maniobra vinculada a los intereses de Estados Unidos y al saqueo de todos nuestros recursos en un lugar estratégico de la Patagonia. Está en riesgo nuestra soberanía. La intervención en los hechos se ha transformado en una usurpación”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, agregó: “El poder político no tiene que mirar para otro lado o serán cómplices frente a esta intromisión extranjera. Vamos a profundizar la lucha en defensa de todos los puestos de empleo y para que la bandera que vuelva a flamear en el puerto sea la Argentina”.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En tanto, el Secretario General de la UOM, Abel Furlán, manifestó: “Nos ponemos a disposición de la lucha de los trabajadores del puerto. Desde el FreSU vamos a nacionalizar y visibilizar esta lucha, porque entendemos que si somos capaces de unir todas las luchas vamos a lograr confrontar con este modelo económico y político que lo único que pretende es tener trabajadores sometidos, y que terminen perdiendo su dignidad”.

Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica.

Por su parte, el Secretario General de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, indicó: “Sabemos la tristeza que significa quedarse sin trabajo, pero debemos transformarla en bronca y la bronca en lucha.

Daniel Yofra, Secretario General de Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón.

La decisión del Gobierno a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) genera preocupación porque se trata de un punto estratégico, siendo el puerto más cercano a la Antártida y además de proyección bioceánica. Por eso despierta el interés de Estados Unidos.

El FreSU continuará su actividad este viernes 13 de marzo con una conferencia de prensa desde la sede nacional de ATE (Av. Belgrano 2527) a partir de las 11 para anunciar indicadores propios de evolución de los precios que se contrapongan al IPC del Indec y que brinden mejores herramientas para los reclamos salariales.

Fotos: Leandro Mastronicola.