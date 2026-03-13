“De Buenos Aires a Ushuaia: la brecha insostenible del costo de vida”
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 13/03/2026.- En marzo de 2026, una familia tipo en Tierra del Fuego necesitó aproximadamente $2.418.155 para no ser pobre, casi el doble que en Buenos Aires, donde el umbral fue de $1.397.672 según INDEC. Esta diferencia refleja el fuerte impacto del costo de vida insular, especialmente en alimentos, servicios y combustibles.
¿Por qué cuesta tanto más vivir en Tierra del Fuego?
Alimentos y medicamentos: precios hasta un 50% más altos que en el continente, por costos logísticos y menor competencia comercial.
Combustibles: en marzo, el litro de Nafta Súper costó $1404, más que el dólar oficial.
Servicios públicos y alquileres: tarifas elevadas y escasa oferta habitacional en Río Grande y Ushuaia.
Vestimenta y transporte: encarecidos por la distancia y la falta de subsidios locales.
Implicancias sociales y políticas
Mayor vulnerabilidad económica: muchas familias fueguinas con ingresos medios en el continente caen bajo la línea de pobreza en la isla.
Desigualdad territorial: el costo de vida en Tierra del Fuego triplica el de otras provincias, sin una compensación proporcional en jubilaciones ni salarios públicos.
Presión sobre programas sociales: ANSES y PAMI enfrentan mayores demandas en la región, mientras se aplican ajustes nacionales.
¿Querés que te prepare una infografía comparativa para redes o boletines institucionales, mostrando esta brecha territorial en el costo de vida? También puedo ayudarte a redactar un mensaje de alerta para difundirlo entre referentes sociales o medios locales.
En marzo de 2026, una familia tipo en Tierra del Fuego necesitó aproximadamente $2.418.155 para no ser pobre, casi el doble que en Buenos Aires, donde el umbral fue de $1.397.672 según INDEC. Esta diferencia refleja el fuerte impacto del costo de vida insular, especialmente en alimentos, servicios y combustibles.
Comparativo de Canasta Básica Total (CBT) – Marzo 2026
Región
Monto mensual estimado
Diferencia vs. AMBA
Fuente principal
Tierra del Fuego
$2.418.155
+73%
Ministerio de Economía
Gran Buenos Aires (AMBA)
$1.397.672
—
INDEC
Implicancias sociales y políticas
Mayor vulnerabilidad económica: El ingreso mínimo para no ser pobre en Tierra del Fuego equivale a tres canastas básicas del AMBA, lo que deja a muchas familias fuera del umbral de ingresos medios.
Desigualdad territorial: Las políticas nacionales que no contemplan el diferencial insular profundizan la brecha entre provincias.
Presión sobre programas sociales: PAMI, ANSES y subsidios deben adaptarse a esta realidad para evitar que los jubilados y familias fueguinas queden desprotegidos.
Recomendaciones para difusión institucional
Visualizar el diferencial: Usar gráficos comparativos y mapas para mostrar la brecha territorial.
Alertar sobre el impacto en jubilados: Vincular este dato con los ajustes en PAMI y ANSES para mostrar cómo se agrava la situación.
Solicitar políticas compensatorias: Difundir el reclamo por subsidios específicos para zonas insulares y revisión de convenios de salud y medicamentos.
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