Damián Löffler: “El gobernador sostiene su planta política ajustando compulsivamente a los municipios y a las familias fueguinas”

Así lo manifestó el legislador Damián Löffler del Movimiento Popular Fueguino una vez culminada la reunión de comisión de economía durante la jornada de este miércoles en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego.

Momentos de tensión se vivieron en la reunión de la comisión de economía, cuando el legislador Damián Loli Löffler mantuvo un cruce con el actual Ministro de Economía Alejandro Barrozo, a quien adjudicó la ejecución de un ajuste compulsivo a los municipios de la provincia, al poder judicial, al poder legislativo y la falta de pago en tiempo y forma de los aportes previsionales, a los efectos de mantener el gasto de la planta política del gobernador.

Esta es una realidad que no se puede desconocer, “el Gobernador sostiene su planta política ajustando compulsivamente a los municipios y a las familias fueguinas,” sentencio Löffler.

“Lamento que el Gobernador Melella no tenga un rumbo claro de la provincia, el Gobernador sigue una dinámica de anuncios, pero en la realidad concreta luego de seis años de gestión la verdad es que no logró brindar soluciones a las grandes demandas de los fueguinos”, destacó Löffler.

“Hoy las familias fueguinas no tienen garantizada la salud y la educación, son necesidades básicas del día a día de miles de familias fueguinas que requieren una definición concreta y el gobernador debería tener una prioridad máxima y lamentó que no sea así,” manifestó Löffler.

Como balance final, “el paso del Ministro de Economía de la provincia por la Legislatura nos deja un sabor amargo, ya que la única definición que propuso el Ministro es modificar los cuadros tarifarios para avanzar con la eliminación de exenciones y subir alícuotas incrementando la presión fiscal al sector privado de nuestra provincia en una coyuntura de gran incertidumbre de los pequeños y medianos comerciantes de nuestra provincia, medida que desde el Movimiento Popular Fueguino no compartimos en lo absoluto, por el contrario consideramos que el ejecutivo debe avanzar con medidas de austeridad,” cerró el legislador.