Crisis en Tierra del Fuego y tensión en ASIMRA: Carlos Gutiérrez volvió a cargar contra la conducción nacional

Tierra del Fuego 07/03/2026.- El titular de la seccional Zárate-Campana expresó su solidaridad con los trabajadores fueguinos y cuestionó con dureza a la conducción nacional del gremio, a la que acusó de intentar sostener una estructura “acéfala” en medio de la crisis industrial.

La crisis laboral que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego volvió a exponer las tensiones internas dentro de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA). En ese marco, el secretario general de la seccional Zárate-Campana, Carlos Gutiérrez, lanzó un duro mensaje contra la conducción nacional del sindicato y expresó su respaldo a los trabajadores de la isla.

A través de un pronunciamiento difundido por su seccional, el dirigente comenzó manifestando su “más profunda solidaridad y acompañamiento a todos los compañeros y compañeras de la provincia de Tierra del Fuego”, al advertir que atraviesan “una de las crisis laborales más severas de su historia en un escenario de total abandono institucional”.

En el mismo mensaje, Gutiérrez cuestionó el rol de la conducción nacional del gremio y calificó la situación institucional como una “vergüenza”. Según sostuvo, mientras empresas del sector reducen actividad o cierran y los trabajadores pierden sus puestos, la cúpula sindical intenta continuar al frente de una organización que —según su mirada— carece de legitimidad.

“Es una vergüenza que mientras las empresas cierran y nuestros compañeros quedan en la calle, la cúpula nacional pretenda seguir gestionando una organización acéfala y desautorizada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Mentirles en la cara es criminal”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la capacidad de la conducción actual para enfrentar la crisis del sector metalmecánico. “No se puede conducir una crisis de esta magnitud con mandatos vencidos, a espaldas de la realidad que nos deja muy vulnerables frente a la patronal y al gobierno en este peor momento”, remarcó.

#Anticipo

⚙️ Crisis en Tierra del Fuego y tensión en ASIMRA.

Carlos Gutiérrez, de la seccional Zárate-Campana, apuntó contra la conducción nacional: “No se puede enfrentar esta crisis con mandatos vencidos y mentiras a los trabajadores”. pic.twitter.com/4yKC0u63CB — Data Gremial (@DataGremialCom) March 6, 2026

Una interna que ya llegó a la Justicia

Las declaraciones de Gutiérrez se inscriben en un conflicto sindical que se arrastra desde el año pasado y que escaló incluso al plano judicial.

A fin de año, el propio dirigente opositor presentó una denuncia penal contra la conducción nacional de ASIMRA, encabezada por Luis García Ortiz, por presuntas irregularidades en el proceso electoral del sindicato. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N.º 36 e investiga posibles delitos como falsificación de documento público, estafa y asociación ilícita.

El conflicto se originó cuando la junta electoral decidió impugnar la lista opositora Azul y Marrón, encabezada por Gutiérrez, alegando supuestos incumplimientos formales. La oposición judicializó la decisión y pidió la nulidad de todo lo actuado, mientras que informes de organismos públicos incorporados al expediente habrían detectado irregularidades en candidaturas y avales de la lista oficialista, según denunciaron desde ese sector.

En ese contexto, Gutiérrez llegó a calificar a las actuales autoridades del sindicato como “okupas”, al considerar que se mantienen en el poder de manera ilegítima.

“Basta de mentiras”

En su nuevo pronunciamiento, el dirigente volvió a apuntar contra la conducción nacional y reclamó priorizar la defensa del empleo en medio del deterioro del sector industrial.

Desde la seccional Zárate-Campana aseguraron que se encuentran trabajando en “propuestas y acciones concretas” para acompañar a los trabajadores fueguinos y frenar lo que describen como un “atropello” contra el empleo en el polo productivo más austral del país.

“Tenemos que ayudarnos de verdad y dejar de priorizar internas por sobre los puestos de trabajo. Basta de mentiras. Es momento de proponer y ejecutar acciones concretas”, planteó.

Finalmente, Gutiérrez cerró su mensaje con un gesto de respaldo hacia los trabajadores de Tierra del Fuego: “Compañeras y compañeros de la isla, nuestra seccional está con ustedes”.

Las declaraciones vuelven a dejar expuesta la fractura interna dentro de ASIMRA en un momento particularmente delicado para la industria metalmecánica, atravesada por despidos, cierres y una fuerte caída de la actividad en distintos puntos del país.

Fuente: www.datagremial.com