Créditos: la morosidad crece hace 15 meses consecutivos Tierra del Fuego la segunda con mayor morosidad del pais.

Morosidad 21/03/2026.- Dato crítico para la economía: la morosidad crece por 15 meses seguidos. Tasas altas, ingresos bajos y señales de alerta en el sistema financiero. Tierra del Fuego, ocupa el segundo lugar del ranking de morosidad a nivel nacional

La mora en los créditos de las familias argentinas volvió a escalar y encendió señales de alerta en el sistema financiero. En enero, la irregularidad alcanzó niveles que no se veían en más de dos décadas y mostró un deterioro más profundo fuera del sistema bancario tradicional.

Según un informe de la consultora 1816, el incumplimiento en el pago de préstamos creció por decimoquinto mes consecutivo y llegó al 10,6% en entidades financieras. Sin embargo, el dato más preocupante se registra en el segmento no bancario, donde la morosidad ya supera el 27%.

Tierra del Fuego, la segunda provincia con mayor morosidad del pais.

Tierra del Fuego atraviesa una situación crítica en materia de morosidad crediticia: se ubica en el segundo lugar del ranking nacional de provincias con mayor nivel de endeudamiento en tarjetas de crédito, según datos de marzo de 2026. La tendencia nacional lleva 15 meses consecutivos de deterioro, y en la provincia fueguina se agrava por el uso del crédito para necesidades básicas como alimentos y medicamentos.

Panorama de morosidad en Tierra del Fuego

Ranking nacional : Tierra del Fuego ocupa el segundo lugar en morosidad de tarjetas de crédito, solo superada por otra provincia no especificada en el proyecto legislativo.

: Tierra del Fuego ocupa el en morosidad de tarjetas de crédito, solo superada por otra provincia no especificada en el proyecto legislativo. Causas principales : Uso del crédito para consumo básico : muchas familias fueguinas se endeudan para pagar comida, medicamentos y servicios esenciales. Caída de ingresos provinciales : el gobierno enfrenta un déficit superior a 220.000 millones de pesos , lo que agrava la presión sobre los hogares. Aumento de gastos y presión fiscal : se han incrementado impuestos y hay riesgo de pagos parciales de salarios públicos.

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Iniciativas de alivio

Proyecto de ley nacional : la diputada Andrea Freites presentó el proyecto “Alivio para deudores de tarjetas de crédito” que propone: Reducción de intereses bancarios Planes de pago de hasta 36 cuotas Suspensión de embargos mientras se cancelan las deudas

: la diputada Andrea Freites presentó el proyecto “Alivio para deudores de tarjetas de crédito” que propone: Objetivo: evitar que las familias caigan en registros de morosos permanentes y puedan recuperar su solvencia financiera.

Comparativa nacional (marzo 2026)

Provincia Nivel de morosidad Tendencia Buenos Aires Alto En aumento Tierra del Fuego Muy alto (2° lugar) En aumento Córdoba Medio Estable Mendoza Medio En aumento CABA Bajo Estable

Recomendaciones para fueguinos afectados