CORTE DE LUZ EN LA CIUDAD DE USHUAIA PRODUCTO DE UNA ABRUPTA CAÍDA DE LA PRESIÓN DE GAS QUE ALIMENTA A LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN

Ushuaia 21/03/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa que producto de una abrupta caída en la presión de gas que alimenta la central de generación de la ciudad de Ushuaia, se activaron los sensores de seguridad de todos los equipos produciendo un corte general del suministro eléctrico en la ciudad.

En virtud de esta situación que es ajena a la Dirección Provincial de Energía, en comunicación con la distribuidora Camuzzi Gas del Sur se está verificando la duración del corte en función de la recuperación de la presión normal y habitual de gas.

Se seguirá informando el avance de la situación.

Sepan disculpar las molestias.