CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Rio Grande 18/03/2026.- A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, a conmemorarse el próximo 24 de marzo, el Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de las actividades destinadas a fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la verdad, en defensa de los derechos humanos.

La agenda sigue este 19 de marzo con la propuesta “Florecerán pañuelos”, la cual será en Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) donde tendrá lugar el Museo de la Memoria, Verdad y Justicia, una muestra sensorial y tridimensional. La actividad podrá ser recorrida por los vecinos y vecinas de 17 a 19 horas.

De forma paralela, se llevará adelante una muestra artística de música en vivo, poesía y otras actividades, el 20 de marzo desde las 18 horas en el Espacio Joven de zona sur “Profesor Oscar Alberto Lasalle” (El Alambrador 204). La actividad es abierta a toda la comunidad.



En tanto, el 20 y 21 de marzo en la Casa de la Cultura a las 20:30 horas, la Orquesta Municipal Kayén, junto a artistas invitados, presentará “Canciones Prohibidas”. Una propuesta escénica que combina teatro y música para explorar cómo la censura intentó ordenar el sonido de un país y cómo las canciones encontraron la manera de sobrevivir. Cabe aclarar que las entradas se pueden retirar los miércoles y jueves de 9 a 20 horas en la Casa de la Cultura.

Finalmente, el miércoles 25, se presentará el libro “Desaparecidos en el Rugby” de Carola Ochoa, obra que documenta las historias de 168 jugadores de rugby desaparecidos durante la dictadura en Argentina, resaltando su compromiso social y la memoria histórica. La actividad será en el Museo Virginia Choquintel (Alberdi 555) a las 18:30 horas.



El Municipio invita a todos los vecinos y vecinas a ser parte de esta importante agenda que nos lleva a reflexionar sobre una etapa trascendental de la historia argentina y a reafirmar, el compromiso permanente con la democracia y los derechos humanos.