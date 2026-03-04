CONTINÚAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LOS TALLERES TECNOLÓGICOS 2026

Rio Grande 04/03/2026.- El Municipio invita a los vecinos y vecinas a formar parte de una nueva edición de los talleres que impulsa el Municipio de Río Grande, a través de la Academia de Artes y Oficios Digitales. Aquellos interesados podrán inscribirse ingresando al siguiente link: https://ciudadtecnologica.riogrande.gob.ar/.

Los talleres se dictarán en el Espacio Tecnológico, sede situada en Pellegrini 520; así como en el Centro de Formación Laboral y Tecnológica, ubicado en Portolán 460 y están destinados a personas a partir de los 5 años y sin límite de edad, con una amplia oferta que incluye robótica, impresión 3D, programación, informática, diseño gráfico, entre otras herramientas clave para fortalecer el vínculo con el mundo digital.

Las clases comenzaron el lunes 2 de marzo y quienes deseen sumarse, podrán ingresar al siguiente link de inscripción https://ciudadtecnologica.riogrande.gob.ar/, conocer la oferta disponible, así como los días y horarios de cursada.

Las vecinas y vecinos que asistan a los cursos adquirirán herramientas y conceptos digitales que los prepararán para lo que será el futuro laboral a nivel mundial.

Para mayor información, las y los interesados pueden acercarse a cualquiera de las sedes mencionadas o comunicarse al 2964-654663.

Con estas iniciativas, el Estado Municipal sigue consolidando a Río Grande como ciudad tecnológica y del conocimiento, garantizando espacios de formación digital y acceso a la innovación para toda la comunidad.