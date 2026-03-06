CONTINÚA VIGENTE LA BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO POR PLANTAR ÁRBOLES EN LAS VEREDAS

Rio Grande 06/03/2026.- Dicho beneficio se mantendrá hasta el viernes 13 de marzo y alcanza a quienes planten hasta 3 ejemplares en el frente de sus veredas, fuera del ejido particular.

El Municipio de Río Grande informa a la comunidad de Río Grande que sigue vigente la bonificación en el impuesto inmobiliario destinada a vecinas y vecinos que planten árboles en sus veredas y asuman el compromiso de su cuidado y mantenimiento.

La medida, establecida por la Ordenanza 3838/18, contempla una bonificación por cada ejemplar plantado, con un tope máximo de 3 árboles por frentista. La propuesta busca promover la forestación urbana y el compromiso ambiental en la ciudad.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán realizar la solicitud enviando un correo electrónico a parquesyjardinesmrg@gmail.com o acercándose a la Mesa de Entrada General del Municipio (Elcano 203). Será necesario una nota firmada por el titular, fotografías de los árboles plantados y copia del DNI. El plazo para presentar la solicitud será hasta el viernes 13 de marzo.

Es importante mencionar que el trámite debe renovarse anualmente. Razón por la que, quienes hayan gestionado la bonificación en años anteriores, deberán volver a contactarse y remitir la documentación correspondiente para reactivar el beneficio.