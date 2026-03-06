CONCLUYÓ CON ÉXITO LA CAPACITACIÓN EN EMPRENDEDURISMO DE MAR Y DESARROLLO LOCAL EN RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 06/03/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Producción y Ambiente y el Ministerio de Trabajo y Empleo, finalizó el ciclo de formación “Emprendedurismo de Mar y Desarrollo Local desde el Enfoque Ecosistémico” en la ciudad de Río Grande.

La propuesta, canalizada mediante el Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA), arrojó un balance positivo en términos de formación técnica y promoción de la empleabilidad.

El trayecto permitió a los participantes incorporar herramientas estratégicas para el diseño y desarrollo de proyectos sostenibles vinculados al litoral fueguino, integrando criterios ambientales y oportunidades productivas.

Durante los encuentros presenciales se abordaron ejes centrales para el sector, como la gestión con enfoque ecosistémico, la identificación de nichos de mercado y la planificación de iniciativas con impacto local.

Al respecto, Sebastián Gauna, director del CECAFMA, destacó, “logramos generar un espacio donde la teoría ambiental y la práctica comercial se complementan. El objetivo es que cada emprendedor local pueda desarrollar proyectos rentables sin dejar de cuidar nuestro mar”.

Asimismo, el funcionario agregó que “la capacitación promovió una dinámica participativa que permitió a los asistentes formular ideas de negocio viables, adaptadas a la realidad territorial y alineadas con principios de sostenibilidad y responsabilidad social”.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que integren la conservación del ambiente con la generación de empleo genuino y el fortalecimiento del entramado productivo de la zona norte.