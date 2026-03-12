Concejales de Provincia Grande destacaron el acuerdo entre Municipio y OSEF

Rio Grande 12/03/2026.- El bloque de concejales riograndense de Provincia Grande destacó el convenio firmado entre el Municipio de Río Grande y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) para regularizar las contribuciones patronales y reiteraron la necesidad de avanzar en un convenio prestacional que permita el recupero económico de las atenciones brindadas por el sistema de salud municipal, fortaleciendo su sustentabilidad.

Este acuerdo se da mientras el Municipio continúa sosteniendo un fuerte esfuerzo financiero para mantener el sistema de salud municipal, donde se invirtieron más de $10.000 millones durante 2025.

La concejala Alejandra Arce, integrante del bloque Provincia Grande, valoró las gestiones del intendente Martín Perez para resolver esta situación y señaló que “este convenio permite ordenar administrativamente los aportes patronales pendientes”.

En ese sentido, destacó que “la inversión municipal en el sistema de salud de Río Grande continúa creciendo y hoy permite atender a miles de vecinos y vecinas en distintos barrios de la ciudad. Es una red de salud cercana a la gente, con servicios de calidad y equipos que trabajan con enorme compromiso. Sostener y fortalecer este sistema es clave para seguir acompañando a nuestra comunidad”.

El convenio firmado con OSEF reconoce las obligaciones pendientes en concepto de capital e intereses por contribuciones patronales devengadas.

En paralelo, el Municipio mantiene activos una red de 15 dispositivos municipales de salud que se convirtió en uno de los principales ámbitos de atención médica de la ciudad.

Solo en el último año se realizaron más de 272.000 prestaciones, de las cuales alrededor del 30% correspondieron a afiliados de OSEF. Esto implicó una erogación cercana a los $3.000 millones por parte del Municipio para garantizar esas atenciones a la obra social estatal.

Por su parte, el concejal Jonatan Bogado valoró que “el Municipio está avanzando en el ordenamiento de sus contribuciones patronales mediante este plan de pagos”. En ese marco, agregó que “también es importante que el directorio de OSEF atienda los pedidos del Ejecutivo para concretar la firma de un convenio de contraprestación que reconozca económicamente las atenciones que el sistema municipal brinda todos los días a afiliados de OSEF”.

“Nosotros acompañamos este proceso de ordenamiento y esperamos que la obra social avance en la firma de ese convenio que el Municipio solicita hace años”, sostuvo.

De esta manera, desde Provincia Grande subrayaron que el acuerdo de regularización de aportes patronales no reemplaza ni resuelve el reclamo de un convenio prestacional entre OSEF y el sistema municipal de salud.

Según señalaron desde el espacio, ese acuerdo permitirá que la obra social compense al Municipio por las prestaciones que ya se brindan a sus afiliados, fortaleciendo la sostenibilidad de su sistema público de salud.