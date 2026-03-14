Concejales acompañan gestiones para atraer inversiones que generen infraestructura y empleo en Río Grande

Rio Grande 13/03/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a los concejales Alejandra Arce y Jonatan Bogado, participaron de la presentación del Plan Estratégico Municipal, Modelo de Gestión y Oportunidades de Cooperación, en el marco de la visita del embajador de la República Popular China en la República Argentina, Wang Wei, quien se encuentra en la ciudad para conocer las potencialidades productivas y las oportunidades de inversión que ofrece la región.

Durante el encuentro se expusieron distintos ejes vinculados al desarrollo local, las oportunidades de cooperación internacional y las posibilidades de impulsar inversiones orientadas a fortalecer la infraestructura, el crecimiento económico y la generación de empleo en la ciudad.

En este contexto, los concejales destacaron la “importancia de acompañar estas instancias de diálogo y articulación que permiten posicionar a Río Grande como una ciudad con potencial para atraer inversiones y promover proyectos estratégicos para su desarrollo”.

Asimismo, señalaron que “desde el Concejo Deliberante se continuará trabajando de manera coordinada para acompañar iniciativas que contribuyan al crecimiento de la ciudad, promoviendo herramientas que faciliten el desarrollo productivo, la generación de empleo y la mejora de la infraestructura urbana”.

Finalmente, remarcaron la importancia de “fortalecer los vínculos institucionales y la cooperación internacional como parte de una estrategia que permita consolidar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para Río Grande y toda la provincia de Tierra del Fuego”.