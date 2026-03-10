CON UNA AMPLIA AGENDA, RÍO GRANDE SE PREPARA PARA VIVIR EL MES DE MALVINAS

Rio Grande 10/03/2026.- En el marco de un nuevo aniversario de la Gloriosa Gesta de Malvinas, el Municipio acompaña y promueve diferentes propuestas culturales, educativas y deportivas que se desarrollarán en marzo y los primeros días de abril. La agenda busca fortalecer la memoria colectiva, rendir homenaje a nuestros veteranos y acercar la historia de Malvinas a toda la comunidad.

Río Grande vuelve a reunirse para honrar la memoria de quienes defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas. En ese sentido, el Municipio impulsa y acompaña una agenda de actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas, con propuestas pensadas para vecinas y vecinos de todas las edades.

Las actividades comenzarán el 12 de marzo con la apertura de la muestra de Malvinas en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, la cual permanecerá disponible hasta el 2 de abril. Durante este período, instituciones educativas y público en general podrán recorrer la exposición y profundizar en la historia y el significado de la causa Malvinas.

El 25 de marzo a las 11 horas abrirá a la comunidad la Carpa de la Dignidad: un espacio emblemático de encuentro, memoria y reflexión para las y los riograndenses. Mientras que el 26 de marzo se inaugurará un mural dedicado a Malvinas, una obra que busca plasmar en el espacio público el reconocimiento y respeto del pueblo hacia nuestros héroes.

Simultáneamente, el 26 y 27 de marzo, los y las artistas responsables del mural realizarán visitas guiadas abiertas a la comunidad, donde compartirán detalles sobre el proceso creativo y el significado de la obra. Las recorridas serán a las 11, 15 y 20 horas.

El viernes 27 también se desarrollará una Juegoteca por Malvinas, una propuesta destinada a las infancias que se llevará a cabo en una carpa cercana al sector de la Antorcha. La actividad se realizará durante esa jornada y contará con la participación de jardines de la ciudad.

Ya el 29 de marzo tendrá lugar la tradicional Carrera “7 Km. por Malvinas”, organizada por el Centro de Veteranos y acompañada por el Municipio, mediante la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo. En el marco de esta jornada también se suma una actividad destinada a adultos mayores, quienes podrán participar de una caminata recreativa de menor distancia. Ese día habrá una propuesta sobre nado en aguas abiertas, organizada conjuntamente con el Centro de Veteranos, acompañada por el Estado Municipal.

La agenda continuará el 31 de marzo con Juegoteca en el Museo “Virginia Choquientel”, destinada a jardines maternales, con el objetivo de acercar la temática de Malvinas a las primeras infancias a través del juego y actividades didácticas.

La tradicional Vigilia será el 1° de abril, mientras que el acto central será el domingo 2 de abril, a partir de las 10:00 horas, en el Monumento Héroes de Malvinas. Finalizado el mismo, iniciará el tradicional Desfile sobre la Av. Héroes de Malvinas. Culminarán las actividades con un gran almuerzo popular para compartir en comunidad.

Cabe destacar que durante el 2 de abril, en el marco del Acto central y el Desfile, el Centro de Bienestar “Papa Francisco” permanecerá abierto para que adultas y adultos mayores cuenten con un espacio de encuentro.

Aquellas instituciones educativas, clubes, asociaciones y organismos en general que deseen ser parte del Desfile pueden comunicarse con la Dirección de Relaciones Públicas y Eventos Institucionales, a través del correo electrónico: relacionespublicas.rga@gmail.com, indicando en el asunto “Desfile Malvinas 2026”.

El Estado Municipal trabaja diariamente para fomentar la malvinización mediante el arte, las distintas expresiones culturales y el deporte, con el objetivo de homenajear a nuestros veteranos y mantener viva la memoria y el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.