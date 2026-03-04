“Con ideología no se come”, dijo Lechman al advertir que la provincia “roza la quiebra”

Tierra del Fuego 04/03/2026.- Atribuyó la crisis del gobierno de Gustavo Melella a “la mala administración” y cuestionó la dependencia de adelantos nacionales para sostener el funcionamiento básico. “Seguimos creyendo que vivimos en la isla de la fantasía y que papá Nación nos va a salvar cada vez que malgastamos nuestros fondos”, señaló. Y agregó: “Con ideología no se come. La gente no paga la tarjeta con ideología, la paga con plata”.

El legislador provincial de Somos Fueguinos (SF), Jorge Lechman, advirtió que Tierra del Fuego atraviesa una situación económica crítica, al punto de “rozar la quiebra”, y apuntó contra la gestión provincial por “la mala administración en todos los órdenes del Estado”. En declaraciones a Radio Provincia, reclamó respuestas urgentes por la crisis de OSEF, se refirió al conflicto en el Puerto de Ushuaia y volvió a cuestionar la reforma constitucional: “No es momento de gastar 8.000 millones en perpetuarse en el poder”, sostuvo.

Lechman mencionó el anticipo de coparticipación por 20 mil millones de pesos recibido en marzo —el tercero consecutivo en lo que va del año— y afirmó que la provincia ya acumula más de 60 mil millones de pesos en asistencia financiera de corto plazo. “La coparticipación viene en tiempo y forma. Tienen que dejar de buscar culpables afuera y hacerse responsables de sus errores”, planteó.

También advirtió que proveedores privados, en especial del área de salud, están actuando como “financistas” del Estado provincial. “El rehén final de todo esto termina siendo el ciudadano”, remarcó.

Uno de los ejes centrales fue la situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en medio de amenazas de corte en las prestaciones médicas. Lechman cuestionó anuncios del Ejecutivo sobre una supuesta “reingeniería integral” y aseguró que no hubo avances concretos para su análisis legislativo. “Hasta ayer a las 17 horas no había ingresado ningún proyecto a mi mail oficial. Si no hay proyectos, difícilmente podamos analizarlos”, afirmó. Para el legislador, la provincia está en “estado de emergencia” y advirtió: “No es eterno el financiamiento privado. En algún momento va a explotar”.

Lechman también se refirió al Puerto de Ushuaia, tras conocerse informes técnicos que alertan sobre conexiones eléctricas irregulares y riesgos de electrocución para turistas y trabajadores. En ese marco, cuestionó el accionar del Gobierno provincial en la defensa jurídica frente a la intervención dispuesta por Nación, en el marco de la Ley 23.094. “No es casualidad que se haya presentado un escrito con un patrocinante sin matrícula federal. Hubo un cúmulo de errores”, sostuvo. Además, deslizó la posibilidad de “complicidades” al recordar que desde septiembre circulaban versiones sobre una eventual intervención.

Respecto de la polémica por la Ley 1596 y la supuesta utilización del superávit portuario para OSEF, fue categórico: “El puerto jamás destinó un solo céntimo a OSEF. Es un argumento no válido”. No obstante, reconoció que fondos habrían sido girados al Ministerio de Economía para cubrir otros déficits: “Financiar entes públicos para tapar agujeros ha sido una constante de este gobierno”, concluyó.