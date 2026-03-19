COMO HABIAMOS ADELANTADO, EL MINISTRO ALEJANDRO BARROZO CONFIRMÓ EL DEFICIT Y EL RECORTE DEL 8,1% DE COPARTICIPACIÓN

Tierra del Fuego 19/03/2026.- El ministro de Economía de la provincia, Alejandro Barrozo, expuso en la Legislatura el complejo escenario económico y financiero que atraviesa Tierra del Fuego, en el marco de una reunión de comisión con Legisladores.

Durante su presentación, el funcionario advirtió que la situación es “delicada y compleja”, principalmente por la fuerte caída de la coparticipación federal, un problema que afecta a todas las provincias. En términos reales, detalló, la disminución alcanza el 8,1%. Además, precisó que los recursos nacionales pasarían de 60.800 millones de pesos en febrero a 55.600 millones en marzo.

Barrozo también señaló que la baja en la actividad económica impacta en la recaudación propia, profundizando las dificultades financieras. En ese contexto, indicó que el Ejecutivo provincial está aplicando medidas para contener el gasto y mejorar su eficiencia.

Asimismo, adelantó que se presentarán herramientas financieras ante la Legislatura provincial con el objetivo de afrontar la actual coyuntura.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa informando sobre la situación a distintos sectores, como ocurrió recientemente en un encuentro entre el gobernador Gustavo Melella y representantes de sindicatos estatales.