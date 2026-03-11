COMIENZA EN LA PROVINCIA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Tierra del Fuego 11/03/2026.- La provincia dio inicio a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, una estrategia sanitaria destinada a proteger a la población frente a la circulación del virus de la gripe antes del período de mayor incidencia durante el invierno.

El inicio anticipado de la campaña se definió en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde las autoridades sanitarias de todo el país acordaron adelantar la estrategia de inmunización ante el comienzo cada vez más temprano de la circulación de virus respiratorios y la detección de la variante de influenza H3N2 subclado K, que presenta mayor transmisibilidad.

Las dosis están distribuidas en los vacunatorios de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la inmunización y reducir complicaciones, internaciones y mortalidad asociadas a la gripe.

La vacunación está destinada prioritariamente al personal de salud; niños y niñas de 6 a 24 meses; personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo; puérperas hasta 10 días posteriores al parto; personas mayores de 65 años; y personas de entre 2 y 64 años con comorbilidades, quienes deberán presentar documentación que acredite la condición de riesgo.

Las vacunas están disponibles en los vacunatorios de todos los centros de salud, Hospital de Río Grande y el Vacunatorio Central en Ushuaia de Onachaga 156, para facilitar el acceso de la población a la inmunización antes del período de mayor circulación viral.

Desde el Departamento de Enfermedades Inmunotransmisibles se recordó además la importancia de concurrir a los vacunatorios con la libreta o carnet de vacunación, tanto propio como de niños y niñas, para que los equipos de salud puedan verificar y completar los esquemas correspondientes.