CHINA VE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO: “CREEMOS QUE HAY MUCHO QUE PODEMOS HACER JUNTOS”

Tierra del Fuego 11/03/2026.- El embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, destacó el potencial de desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego durante su visita oficial a la ciudad de Ushuaia, compartiendo la jornada con el gobernador Gustavo Melella.

En el marco de un encuentro en Casa de Gobierno con funcionarios, empresarios y diplomáticos, el embajador agradeció “al señor Gobernador por su tan detallada presentación” y señaló que, a partir de sus palabras, pudo conocer mejor a la provincia, a la que definió como “una provincia de esperanza, de oportunidades y con un gran potencial para el desarrollo sostenible”.

Wang Wei destacó además que la delegación china quedó “muy impresionada por el entorno natural, por el paisaje de Ushuaia y por las posibilidades que ofrece la provincia para impulsar proyectos vinculados al desarrollo energético, productivo y tecnológico”.

Durante su intervención, el diplomático remarcó la relevancia de la relación bilateral entre China y Argentina. “China es actualmente una de las principales economías del mundo y un socio comercial muy importante para la Argentina”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el país asiático considera a América Latina y a la Argentina como destinos relevantes para sus inversiones.

En ese sentido, aseguró que existen amplias posibilidades de cooperación con Tierra del Fuego en distintos ámbitos. “Creemos que hay mucho que podemos hacer juntos; existen amplias posibilidades de cooperación a partir del diálogo y el intercambio que permitan encontrar modelos concretos de trabajo conjunto y aprovechar al máximo el potencial que tiene la provincia”, señaló.

Por último, el Embajador destacó la capacidad industrial del país asiático y su evolución hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación. “China cuenta con todas las categorías industriales reconocidas por el sistema de Naciones Unidas, lo que nos ha convertido en una de las principales potencias manufactureras del mundo, pero también en un mercado de consumo muy importante”, afirmó.

En ese marco, concluyó que actualmente el enfoque del país está puesto en avanzar hacia “un desarrollo de mayor calidad, con fuerte impulso a la innovación científica y tecnológica y con una inversión creciente en investigación y desarrollo”.