Cambios en el Gobierno: Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, uno de los tres altos funcionarios que quedaban del primer Gabinete de Javier Milei y que hace meses estaba intentando renunciar por el desgaste que le producía la gestión.

En un mismo movimiento, también se decidió que el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, asuma como secretario de Justicia en reemplazo de Sebastián Amerio, quien fungía el poder real al interior de la cartera ministerial.

La decisión estaba tomada desde hace varios días y, por lo que supo Infobae, ya había mantenido diversas reuniones con su antecesor para alinear las condiciones de la transición. Es por eso que hoy a la mañana la información era que se anunciaría después de un encuentro que Cúneo Libarona iba a mantener con el Presidente en la Quinta de Olivos. En la foto del anuncio, también aparecieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien fue su principal impulsora, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así las cosas, el ministro Cúneo salió del Gabinete en línea con lo que había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado: que se quedaría hasta marzo de este año. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, le dijo había anticipado el ministro saliente a otro integrante del Gabinete.

Mahiques se creó una nueva cuenta en X y anunció los ejes que tendrá su gestión judicial. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, tuiteó como carta de presentación el nuevo responsable de la cartera ministerial.

Y agregó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

La foto de la despedida: Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona, junto a Karina Milei y Manuel Adorni La foto de la despedida: Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona, junto a Karina Milei y Manuel Adorni

En su tuit, Mahiques agradeció al Presidente, al ministro saliente y, en particular, a Karina Milei por su “apoyo permanente” y “por la dedicación con la que condurce y fortalece al equipo político del Gobierno”. La gestualidad no es menor. “Juan Bautista va a ser sus ojos y su cuerpo en toda la Justicia. De ahora en más responde 100% en ella”, aseguran desde su entorno.

Karina Milei y Mahiques se conocen desde hace cuatro meses. Estos contactos comenzaron a hacerse más profundos desde que finalizaron las elecciones nacionales y tenía la decisión tomada de tener mayor injerencia en asuntos judiciales. En particular, el nuevo ministro de Justicia es amigo desde hace años de Viola, que será su segundo y que seguirá estando a cargo de los asuntos judiciales-partidarios de La Libertad Avanza.

En cuanto al nuevo Ministro de Justicia, desde finales de 2019 que Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que es el jefe de los fiscales porteños. También es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

El flamante funcionario es un fiel representante de lo que se denomina como “familia judicial”.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los primeros sucesos que indicaron que había un acercamiento entre los Mahiques y los Milei es que el Presidente envió su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para que el Congreso le renovara su cargo en Casación antes de que cumpla 75 años en noviembre.

Juan Bautista tiene un hermano llamado Ignacio que también orbita por el mundo judicial: es fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y fue uno de los candidatos que sonó para poder acceder al juzgado federal de Mercedes. Su hermano mayor, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integró el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Nota en desarrollo.