Buenas noticias: La Justicia embargó a la diputada libertaria Lorena Villaverde por $ 31 millones

El frente judicial de la diputada nacional de La Libertad Avanza Lorena Villaverde volvió a complicarse. Es que la Justicia de Río Negro le impuso un nuevo embargo que supera los 31 millones de pesos en el marco de una causa por daños y perjuicios, relacionada con su actividad privada.

Así lo pudo saber Tiempo de parte de fuentes judiciales. Fue la jueza en lo Civil, Comercial y de Minería de San Antonio Oeste, Vanessa Kozaczuk, la que decretó la medida en el marco de una demanda por daños y perjuicios que promovió un hombre llamado Alejandro Kanjer. El demandante había firmado un contrato de compraventa de un terreno en el desarrollo inmobiliario Tajamar, propiedad de Villaverde, pero frente al incumplimiento decidió recurrir a la Justicia.

Bajo la representación de los abogados Juan Ignacio Santos y Verónica Arizcuren, el demandante planteó en sede judicial que realizó pagos en favor del emprendimiento de Villaverde hasta que notó una serie de incumplimientos contractuales. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, habría habido un compromiso del desarrollo de Villaverde de desarrollar obras de infraestructura que no se habrían concretado. Además, el demandante denunció que no pudo avanzar en la escrituración de su lote.

“Observo procedente la medida por lo que de conformidad con lo establecido (…) trábese embargo sobre los saldos acreedores que tenga o llegare a tener depositado la parte demandada María Lorena Villaverde”, decretó la magistrada en una resolución firmada este miércoles a la que tuvo acceso Tiempo. El monto total del embargo es de $31.549.088,95.

La medida cautelar abarca cajas de ahorro y cuenta corriente, créditos, títulos públicos y/o privados, pagarés, plazos fijos, disponibilidades derivadas de acuerdos y cualquier otro concepto en moneda nacional o extranjera. De todos modos, la magistrada exceptuó del embargo a aquellos fondos que provengan del pago de haberes, es decir, la medida no alcanzará su sueldo como diputada nacional. Para ejecutarla, la magistrada exhortó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a que comunique la decisión.

Tiempo consultó a Villaverde y a su encargado de prensa, pero al cierre de este artículo no habían respondido.

La diputada Villaverde saludó efusivamente a los ministros de la Corte Suprema en la apertura de sesiones del pasado 1 de marzo. Foto: Antonio Becerra

Los antecedentes

No es la primera vez que Villaverde sufre un revés judicial en el marco de su actividad privada. Son varias las causas civiles abiertas en la Justicia rionegrina por presuntos incumplimientos contractuales en relación con los lotes de su desarrollo inmobiliario.

De hecho, en diciembre pasado un juez de Bariloche decretó el embargo del sueldo de Villaverde como diputada nacional y el medio aguinaldo, hasta cubrir la suma de $40 millones. Fue el juez Santiago Morán quien decidió imponer la medida en el marco de una demanda presentada por otro comprador de un lote en el desarrollo inmobiliario que la dirigente tiene en Las Grutas.

En otras demandas parecidas la diputada logró homologar acuerdos económicos con dos damnificadas a las que les pagó 12 y 10 millones de pesos en cuotas respectivamente.

Villaverde es una de las figuras más controvertidas del armado libertario. Principalmente por el episodio que la tuvo como protagonista de una detención y causa judicial en los Estados Unidos por tenencia de entre 400 gramos y 150 kilos de cocaína. “Me fui a vivir muy joven a Estados Unidos por la muerte de mi padre. Puse una boutique, vino una persona en la que confiaba y fui a comprar ropa para mi local, en ese momento hubo una redada en el estacionamiento, había muchísima gente y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”, explicó Villaverde en una entrevista que dio en diciembre a Infobae.

Ese episodio tuvo alta difusión mediática durante la última campaña electoral y no hizo más que traer consecuencias a la carrera política de Villaverde. Lo mismo que su relación de amistad con el empresario Claudio Cicarelli, primo del empresario acusado de narcotraficante Federico Fred Machado. Si bien fue candidata a senadora nacional, no pudo asumir y debió permanecer como diputada, cargo que actualmente ostenta.