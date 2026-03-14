BIBLIOTECARIOS PARTICIPARON DE UNA JORNADA DE VISITA EN EL ESPACIO PENSAR MALVINAS

Ushuaia 14/03/2026.- En el marco de la primera jornada institucional organizada por la Dirección Departamental de Bibliotecas, bibliotecarios y bibliotecarias de nivel secundario y CENS (nivel superior) participaron de una visita y charla en el Espacio Pensar Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia.

La actividad fue guiada por el encargado del espacio, Tec.Nicolás Pincol, quien acompañó el recorrido y brindó detalles sobre el trabajo educativo, cultural y de difusión que se desarrolla en el museo.

Durante el encuentro, los y las profesionales pudieron conocer el guion museográfico del espacio y recorrer el acervo bibliográfico de la Biblioteca Héroes de Malvinas 1982, además de acceder a diversos documentos históricos vinculados a la causa Malvinas.

Desde el espacio destacaron la importancia de generar este tipo de instancias de intercambio, que permiten compartir el trabajo que se realiza en la difusión del reclamo histórico de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, abordado desde los ejes histórico, legal y geográfico.

Asimismo, remarcaron que los y las bibliotecarias cumplen un rol fundamental como aliados estratégicos en la difusión del conocimiento, ya que constituyen un puente directo entre la información y la comunidad.

Durante la jornada, los participantes manifestaron un especial interés por la biblioteca especializada en temática Malvinas y por las tareas que se llevan adelante en el espacio, especialmente aquellas vinculadas a la conservación de piezas museológicas y a la difusión del patrimonio histórico relacionado con la causa Malvinas.

Este tipo de encuentros fortalece el trabajo articulado entre las instituciones educativas y los espacios dedicados a la memoria y la soberanía, promoviendo la construcción y transmisión del conocimiento sobre la historia y los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas.