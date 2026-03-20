BALANCE POSITIVO DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL GOBIERNO PROVINCIAL

Tierra del Fuego 20/03/2026.- Estudiantes, tutores y personal de las secretarías de Representación Oficial y de Empleo y Formación Laboral evaluaron como “muy positiva” la cuarta edición de las Prácticas Pre Profesionales, desarrolladas durante enero y febrero en distintas áreas del Gobierno provincial.

La evaluación se realizó en un encuentro virtual que marcó el cierre del programa, donde se intercambiaron experiencias y se compartieron devoluciones entre tutores, estudiantes y referentes de las áreas participantes.

Desde Casa de Tierra del Fuego, el director provincial de Relaciones Institucionales, Agustín Cabariti, afirmó que se recibieron “muy buenas devoluciones tanto de los tutores, que destacan la calidad humana y profesional de los pasantes, como de los estudiantes, que se sienten muy cómodos en los espacios de trabajo y pueden tener un primer acercamiento concreto a sus futuras profesiones”.

Durante esta edición, participaron 47 estudiantes, distribuidos en 15 áreas del Gobierno provincial. “Cada año se anotan más estudiantes, de carreras diversas, lo que permite una mejor distribución en más organismos del Estado”, agregó.

“Este programa es ejecutado por las secretarías de Representación Oficial y de Empleo y Formación Laboral, que actúan como nexo entre los estudiantes y las distintas áreas del Gobierno provincial”, concluyó Cabariti.