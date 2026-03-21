AVANZA LA 7° EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MURALISTAS EN EL FIN DEL MUNDO EMUSH 2026

Ushuaia 21/03/2026.- En el marco de la 7° Edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH 2026, las y los artistas seleccionados, así como las instituciones participantes este año, avanzan con la intervención artística de los 10 nuevos murales con los que contará la ciudad de Ushuaia.

Dicha propuesta, impulsada por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, continuará hasta el día lunes 23 de marzo. La misma se da bajo la temática Inconsciente Colectivo, donde las obras buscan evocar la identidad, la construcción democrática y la historia de las comunidades.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, resaltó “la importancia de contar con una política pública como el EMUSH, que con un crecimiento sostenido, ha convertido a Ushuaia en una Ciudad de Murales con más de 350 obras”.

“Estamos muy contentos con el desarrollo de esta nueva edición, que además de contar con el trabajo de las y los artistas e instituciones sobre los muros, suma espacios de diálogo y encuentro para la comunidad artística, visibilizando el rol del arte mural y la democratización del acceso a la cultura y el arte”, concluyó Ferreyra.

Por su parte, la jefa de Gabinete, Yésica Garay, acompañó la recorrida por los murales y destacó que “seguimos apostando a la cultura y fortaleciendo las expresiones culturales como un lenguaje histórico y social que refleja la identidad de nuestra comunidad”.

Para conocer los distintos puntos de trabajo de las y los artistas e instituciones, así como la agenda de actividades de esta 7° Edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH 2026, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia en @UshuaiaMunicipalidad y de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @CulturayEducacionUsh.