Aterrizar en Ushuaia será más caro este invierno

Ushuaia 18/03/2026.- Por la creación de un impuesto al uso de la pista en vuelos de cabotaje, cuya recaudación se destinará a cuidarla pista durante la época climática más complicada y otros soportes estacionales.

El aeropuerto de Ushuaia aplicará una Tarifa de Servicio Invernal entre julio y septiembre, tanto para vuelos regulares como los que no lo sean. Los pasajeros que embarquen en vuelos de cabotaje desde la ciudad deberán pagar $ 16.600 en tasas aeroportuarias durante el invierno. La medida fue solicitada por el concesionario del aeropuerto y autorizada por el organismo regulador del sistema aeroportuario. El nuevo esquema se aplicará en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, principal puerta de entrada aérea al destino más austral del país y uno de los hubs turísticos clave de la Patagonia durante la temporada de nieve.

La resolución fija la Tasa de Uso de Aerostación (TUA) para vuelos de cabotaje en $ 13.800 por pasajero embarcado. A ese valor se suma la nueva Tarifa de Servicio Invernal (TSI) de $ 2.800, que se aplicará exclusivamente durante julio, agosto y septiembre, coincidiendo con la temporada de esquí. La tarifa alcanzará tanto a vuelos regulares como no regulares, y se aplicará a todos los pasajeros que partan desde el aeropuerto fueguino en rutas de cabotaje.

La incorporación del nuevo cargo fue solicitada por London Supply Group, que administra el aeropuerto de la ciudad más austral. Según los argumentos presentados ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), la tarifa busca compensar los mayores costos operativos que enfrenta la terminal durante el invierno. Meses en los deben afrontar tareas adicionales vinculadas a la operación en condiciones climáticas extremas, entre ellas:

remoción de nieve en pista y calles de rodaje;

en pista y calles de rodaje; mantenimiento especial de infraestructura;

de infraestructura; equipamiento para operar con temperaturas bajo cero;

para operar con temperaturas bajo cero; refuerzo de servicios y personal operativo.

La creación de la nueva tasa vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el impacto de los cargos aeroportuarios en el costo final de viajar dentro de la Argentina. Si bien el monto adicional es relativamente bajo frente al precio total de un pasaje, se suma a la estructura de tasas que ya pagan los pasajeros cada vez que utilizan el sistema aeroportuario. En destinos turísticos como Ushuaia -donde la conectividad aérea es determinante para sostener el turismo- este tipo de medidas genera discusiones sobre competitividad, financiamiento de infraestructura y costos de acceso a los destinos.

Fuente: weekend.perfil.com