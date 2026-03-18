ATE Tierra del Fuego exigió el tratamiento urgente de la Ley de Abastecimiento

Tierra del Fuego 18/03/2026.- La iniciativa busca fortalecer el mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y brindar previsibilidad económica y social a las y los fueguinos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Consejo Directivo Provincial, presentó formalmente notas ante el Gobernador Gustavo Melella y ante la Legislatura para solicitar el tratamiento y la aprobación del proyecto de modificación de la Ley N° 844 de Abastecimiento.

La iniciativa busca fortalecer el mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y brindar previsibilidad económica y social a las y los fueguinos, en el marco de la difícil situación que atraviesa la provincia.

​Ante la “grave situación económica y financiera” que atraviesa la Provincia, el Secretario General de la ATE fueguina, Carlos Córdoba, advirtió que es imperativo avanzar con herramientas legislativas que permitan administrar la crisis social latente. Desde el Sindicato se sostiene que esta modificación es la clave para revertir el actual escenario recesivo.

​Con esta presentación, ATE Tierra del Fuego espera que el cuerpo legislativo trate y apruebe a la brevedad este proyecto (Expediente N° 55/25) para brindar previsibilidad económica a toda la comunidad. El movimiento sindical reafirma así su compromiso con propuestas concretas para mejorar la calidad de vida del pueblo y defender el trabajo.