ATE Río Grande y Municipio acordaron un aumento del 4,5% y un salario mínimo de hasta $1.100.000

Rio Grande 04/03/2026.- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Grande informó los puntos acordados en el Acta Acuerdo firmada junto al Municipio de Río Grande, que establece mejoras salariales y beneficios para los agentes municipales.

Ayuda Escolar 2026 Se fijó el pago del ítem Ayuda Escolar por un monto total de $260.000, dividido en dos cuotas de $130.000 cada una. La primera se abonará junto a los haberes de febrero y la segunda el 13 de marzo, acreditándose el 14 a las 00 horas. Este concepto representa un incremento del 100% respecto al año anterior.

Recomposición Salarial Se acordó una recomposición del 4,5% remunerativo y bonificable sobre la asignación de las categorías de revista. El aumento se aplicará sobre el haber de febrero y tendrá vigencia a partir de marzo de 2026, incluyendo asignación de categoría y zona.

Piso Salarial Garantizado A partir del 1° de marzo de 2026 se garantiza un haber mínimo neto de $1.100.000 para agentes con título secundario y de $1.000.000 para quienes no cuenten con ese nivel educativo. Estos montos marcan el nuevo piso salarial de los municipales, que podrá ser superior según categoría y adicionales.

Impacto del Acuerdo El incremento salarial impactará directamente en las becas estudiantiles previstas en el Decreto Municipal 674/08 y será informado a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego para su aplicación en los haberes de jubilados municipales.

Mesa de Negociación Permanente Finalmente, se resolvió mantener activa la mesa de negociación, evaluando la situación mes a mes en función de la evolución de los recursos y del contexto económico, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los salarios.