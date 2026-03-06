ATE alcanzó una recomposición al salario básico para municipales de Tolhuin, Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 06/03/2026.- El entendimiento contempla una recomposición del 7% al básico que impactará en los haberes de febrero y un 3% adicional en marzo.

Vicente Garrighan, Secretario General de la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tolhuin, Tierra del Fuego, confirmó que el Sindicato alcanzó un acuerdo salarial con el Ejecutivo Municipal en el marco de la Mesa Paritaria 2026 tras varias instancias de negociación. El entendimiento contempla una recomposición del 7% al básico que impactará en los haberes de febrero y un 3% adicional en marzo, luego de que el Sindicato rechazara las primeras ofertas presentadas por el Municipio.

Según explicó el dirigente, la negociación se dio en un contexto económico complejo y con recursos municipales ajustados. “Nosotros hablamos de recomposición salarial porque en la situación económica nacional, provincial y municipal lo que se está haciendo es recomponer ingresos. Hoy todo se está achicando y la economía está complicada”, señaló Garrighan. Además remarcó que la prioridad del Sindicato fue que el incremento impacte directamente en el salario básico, algo que consideran fundamental para que el aumento alcance a todas y todos los trabajadores.

Durante la negociación, el Ejecutivo había planteado inicialmente un 3,5% de aumento para febrero y otro 3,5% para abril, propuesta que fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente. Luego de un cuarto intermedio, el Municipio acercó una nueva oferta de 5% para febrero y 3% para marzo, que tampoco fue aceptada. Finalmente, los sindicatos presentaron una contrapropuesta que incluía un 7% para febrero –que compensa los meses de enero y febrero- y un 3% adicional para marzo, esquema que terminó siendo aceptado por el Ejecutivo.

Garrighan señaló que, si bien el acuerdo no resuelve completamente la pérdida del poder adquisitivo, fue considerado un avance por las y los trabajadores en el contexto actual. “Los compañeros saben que no es suficiente, pero es un acuerdo importante en el marco en el que estamos. Lo que los trabajadores reciben vuelve al pueblo porque se gasta acá”, sostuvo. Además, recordó que el Municipio también abonó recientemente la ayuda escolar con un aumento del 50%, destinada a acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

En ese sentido, Garrighan adelantó que también esperan avances en la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo de las y los municipales de Tolhuin, trámite que se encuentra en el Ministerio de Trabajo provincial. Según indicó, la Ministra se comprometió a concretar la homologación antes de abril.

Finalmente, Garrighan también cuestionó decisiones adoptadas en el ámbito del Concejo Deliberante, particularmente la reducción de partidas vinculadas a horas extras y equipamiento laboral. Según planteó, estas herramientas son necesarias para sostener el funcionamiento de áreas con falta de personal, como tránsito, defensa civil, cementerio y obras públicas.

Fotos: Prensa Seccional ATE Tolhuin