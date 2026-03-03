Argentina. «De Alaska a Tierra del Fuego»: Milei no mencionó a Malvinas y repitió la consigna de Bessent

Rio Grande 03/03/2026.- Por Randy Stagnaro. Resumen Latinoamericano, 2 de Marzo de 2026. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de este domingo, el presidente Javier Milei hizo una alusión al «Atlántico Sur» por primera vez casi una hora y media después del inicio de su exposición.

Lo que se esperaba que fuera una reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, trastocó en un recorrido de lugares comunes sobre actores, intereses y potencias que esquivó cualquier alusión al conflicto que existe con Gran Bretaña en torno a la soberanía del archipiélago, para finalmente desembocar en una defensa enfática de su alineamiento total con Estados Unidos. Milei no pronunció la palabra «Malvinas» a lo largo de su discurso de una hora y cuarenta y cinco minutos.

En ese marco, expresó su deseo de que exista una esfera de prosperidad desde Alaska hasta Tierra del Fuego. No resulta extraño que esa misma idea haya sido expresada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a mediados de enero pasado, cuando aun estaba muy fresco el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, que incluyó el asesinato de más de un centenar de venezolanos, muchos de ellos civiles, y de una treintena de cubanos que realizaban tareas de custodia de Maduro.

El discurso de Milei fue incluso antagónico con la «Memoria detallada del estado de la Nación 2025», que si bien no era el discurso del presidente, la Casa Rosada lo presentó a la prensa como su base. Pero en esa «Memoria» no se advierte que este año podría comenzar la extracción de petróleo en las islas.

La parte de la exposición de Milei sobre este tema siguió la pauta que marcó el todo: errático en los conceptos, confuso en la explicación y, siempre peligroso para los intereses de los trabajadores y de la Nación.

Por ejemplo, tras describir al Atlántico Sur como «el terreno de disputa estratégica en las próximas décadas» y considerar que la Argentina debía ejercer el control sobre esas aguas, aseguró: «Enviaremos un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia«. Pero no explicó qué vínculo existe entre la seguridad, un asunto de política interior, con la inteligencia (a la que busca darle injerencia en el espionaje interior) para concretar el objetivo de controlar el Atlántico Sur ante potencias que buscarán el mismo objetivo.

Inmediatamente después pasó al eje de su posición: relacionó ese control del Atlántico Sur por parte de la Argentina con la «alianza estratégica duradera» que «estamos construyendo con Estados Unidos». A contramano de la evidencia, que demuestra que Donald Trump rescató a Milei e hizo la más efectiva campaña electoral para que los libertarios ganaran las elecciones pasadas de octubre de 2025, el presidente argentino dijo: «Esto no es solamente un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei».

Tras reconocer el auxilio de Trump, parafraseó en inglés el slogan del presidente republicano para darle un sentido regional. «(la alianza entre EE UU y Argentina) tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre los dos países y toda la región. Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, incrementar nuestro comercio exterior e impulsar la ola de inversión extranjera más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado«. Y concluyó entusiasmado: «Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego y hagamos Argentina y América grandes nuevamente».

Desde el sector destinado al cuerpo diplomático en la Asamblea Legislativa, el embajador de EE UU en Argentina, Peter Lamelas, aplaudía en soledad mientras que el resto miraba y sonreía diplomáticamente.

Qué dijo Bessent

Scott Bessent, el funcionario estadounidense, proclamó su idea de una esfera de prosperidad desde Alaska hasta Tierra del Fuego en una entrevista con La derecha diario, medio fiel a Milei, al que le señaló: “Como hemos visto, el presidente Trump es el que realmente afirma nuestra seguridad nacional en el Hemisferio Occidental y no vamos a tercerizarlo con nadie. Con (Barak) Obama perdimos una gran oportunidad y no la aprovechamos. En cambio, ahora sí la vamos a aprovechar. Desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, esta puede ser una zona económica próspera”.

Bessent dijo esto sobre fines de enero, cuando aun estaba muy fresco el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y con ello reforzó y clarificó la posición estratégica de EE UU respecto de América Latina, que ha sido calificada por el régimen de Trump como la base desde la cual confrontará con China y Europa.

“Alcarajo”

La idea de establecer una zona económica única que vaya desde Alaska hasta Tierra del Fuego no es nueva. Fue uno de los ejes de la actividad diplomática hemisférica del gobierno de George Bush padre en la década del 90, iniciativa que luego retomó su hijo en los primeros años de la década siguiente.

En los papeles de los gobiernos de EE UU, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) eliminaba aranceles entre 34 países de América y el Caribe, con la excepción de Cuba.

Tras años de negociaciones, el proyecto fracasó en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 por la oposición de países del Mercosur, liderados por Argentina y Brasil, que lo consideraban perjudicial para el desarrollo industrial y económico de sus países.

En su discurso de este domingo, Milei calificó este rechazo al ALCA como «una oportunidad histórica perdida».

Fuente: Tiempo Argentino