Aporte de lectores: La obra de ampliación de la pista del aeropuerto local, la mas importante de la provincia.

Por Armando Cabral

Rio Grande 11/03/2026.- La obra de ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional “Gobernador Ramón Trejo Noel” de Río Grande comenzó el 5 de enero de 2026 y mantendrá la terminal cerrada hasta el 15 de abril. La inversión es de 37 millones de dólares y busca mejorar la seguridad operacional y la eficiencia logística en Tierra del Fuego. Este material fotográfico y en video fue enviado por Luis, un seguidor del portal de hace muchos años a quien agradecemos como a todos quienes no brindan información para publicar.

Detalles clave de la obra
  • Aeropuerto afectado: Gobernador Ramón Trejo Noel, Río Grande, Tierra del Fuego.
  • Inicio de obras: 5 de enero de 2026.
  • Duración estimada: Hasta el 15 de abril de 2026 (4 meses de cierre total).
  • Inversión total: U$S 37 millones, financiados por Aeropuertos Argentina.
  • Objetivo principal:
Impacto logístico y operativo
  • Suspensión de vuelos: Durante el período de obras, no hay operaciones aéreas en Río Grande.
  • Alternativa para pasajeros:
    • Quienes compraron pasajes antes del 7 de octubre de 2025 pueden solicitar traslado sin cargo a Ushuaia.
    • Se recomienda coordinar con las aerolíneas para reprogramaciones.
  • Carga y abastecimiento:
    • La interrupción afecta también la logística de carga aérea, clave para productos sensibles o urgentes.
    • El transporte terrestre desde Ushuaia se vuelve la única vía directa durante el cierre.
Relevancia estratégica
  • Tierra del Fuego depende fuertemente del transporte aéreo, tanto para pasajeros como para abastecimiento.
  • La obra busca reducir riesgos operativos en una zona de clima extremo y mejorar la conectividad de Río Grande con el resto del país.
  • A largo plazo, se espera que la renovación fortalezca el rol del aeropuerto como nodo logístico, especialmente para la industria electrónica y petrolera.
Conclusión

 

La ampliación de la pista en Río Grande es una obra estratégica que implica un sacrificio temporal en conectividad, pero promete mejorar la seguridad y eficiencia operativa en una provincia donde el transporte aéreo es vital. El cierre hasta abril obliga a reorganizar vuelos y logística, pero la inversión de 37 millones de dólares apunta a consolidar el aeropuerto como infraestructura clave para el desarrollo fueguino.

