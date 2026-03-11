Aporte de lectores: La obra de ampliación de la pista del aeropuerto local, la mas importante de la provincia.

Detalles clave de la obra
- Aeropuerto afectado: Gobernador Ramón Trejo Noel, Río Grande, Tierra del Fuego.
- Inicio de obras: 5 de enero de 2026.
- Duración estimada: Hasta el 15 de abril de 2026 (4 meses de cierre total).
- Inversión total: U$S 37 millones, financiados por Aeropuertos Argentina.
- Objetivo principal:
- Rehabilitación integral de la pista.
- Modernización de la plataforma comercial.
- Instalación de nuevo sistema de detección de hielo para mejorar la seguridad en condiciones extremas.
Impacto logístico y operativo
- Suspensión de vuelos: Durante el período de obras, no hay operaciones aéreas en Río Grande.
- Alternativa para pasajeros:
- Quienes compraron pasajes antes del 7 de octubre de 2025 pueden solicitar traslado sin cargo a Ushuaia.
- Se recomienda coordinar con las aerolíneas para reprogramaciones.
- Carga y abastecimiento:
- La interrupción afecta también la logística de carga aérea, clave para productos sensibles o urgentes.
- El transporte terrestre desde Ushuaia se vuelve la única vía directa durante el cierre.
Relevancia estratégica
- Tierra del Fuego depende fuertemente del transporte aéreo, tanto para pasajeros como para abastecimiento.
- La obra busca reducir riesgos operativos en una zona de clima extremo y mejorar la conectividad de Río Grande con el resto del país.
- A largo plazo, se espera que la renovación fortalezca el rol del aeropuerto como nodo logístico, especialmente para la industria electrónica y petrolera.
Conclusión
La ampliación de la pista en Río Grande es una obra estratégica que implica un sacrificio temporal en conectividad, pero promete mejorar la seguridad y eficiencia operativa en una provincia donde el transporte aéreo es vital. El cierre hasta abril obliga a reorganizar vuelos y logística, pero la inversión de 37 millones de dólares apunta a consolidar el aeropuerto como infraestructura clave para el desarrollo fueguino.