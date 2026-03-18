ANSES cambia el calendario y adelanta pagos: qué jubilados cobran antes

Argentina 18/03/2026.- La ANSES confirmó modificaciones en el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados y pensionados, debido al fin de semana largo que impacta en la operatoria bancaria.

La decisión apunta a evitar demoras en las acreditaciones y garantizar que los beneficiarios puedan cobrar en tiempo y forma sus haberes.

Por qué ANSES adelantó los pagos

El cambio en el cronograma se vincula con la definición del Gobierno de establecer un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, que se suma al feriado nacional del martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esta manera, se generó un fin de semana largo que obligó a reorganizar las fechas de pago previstas originalmente. El ajuste en el calendario impacta principalmente en los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima.

En estos casos, el pago que estaba programado para el lunes 23 de marzo fue adelantado al viernes 20, con el objetivo de evitar inconvenientes durante los días no laborables.

Cuánto cobran los jubilados en marzo

En paralelo, los haberes de marzo llegaron con un incremento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación medida por el INDEC.

Con este ajuste:

Jubilación mínima: $369.600,88

Bono adicional: $70.000

Total para la mínima: $439.600,88

Por su parte, la jubilación máxima se ubicó en $2.487.063,95.

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Calendario de pagos actualizado de ANSES

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y quedó definido de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

17 de marzo: DNI terminados en 6

18 de marzo: DNI terminados en 7

19 de marzo: DNI terminados en 8

20 de marzo: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Desde ANSES explicaron que la modificación responde a una cuestión operativa y no afecta el monto de los haberes. El objetivo principal es garantizar que todos los pagos se acrediten sin inconvenientes pese a los feriados.

Este tipo de ajustes suele repetirse cuando hay fines de semana largos o días no laborables que coinciden con fechas de cobro.

Jubilados ANSES marzo 2026: montos actualizados

En marzo de 2026, ANSES y los jubilados vuelven a quedar en el centro de la agenda previsional por la actualización de haberes y la publicación del calendario de pagos. El organismo confirmó un aumento del 2,88% y el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos más bajos.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $369.600,88, mientras que la jubilación máxima se ubica en aproximadamente $2.487.063,95. El refuerzo se deposita junto con el haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual.

Para quienes cobran el haber mínimo, el monto total de marzo se eleva a $439.600,88 con el bono incluido. El pago es automático y se acredita directamente en la cuenta bancaria donde cada titular percibe su prestación.