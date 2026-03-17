ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS INTENSAS

Rio Grande 17/03/2026.- Defensa Civil Municipal informa a los vecinos y vecinas que fue emitida una alerta meteorológica por el Servicio Meteorológico Nacional.

En Río Grande, las lluvias de intensidad variable comenzarán a partir de la madrugada de este martes 17 de marzo extendiéndose hasta la madrugada del día miércoles con valores de acumulación que podrían superar los 20 milímetros.

Por este motivo, se solicita a la comunidad circular con precaución y evitar dejar residuos en las veredas para que no se obstruyan los sumideros permitiendo así que el agua se escurra adecuadamente.

Ante cualquier inconveniente o emergencia podrán comunicarse con: Defensa Civil Municipal al 103; Bomberos al 100 o con la Policía al 101.