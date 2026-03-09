ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS INTENSAS

Tierra del Fuego 09/03/2026.- La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla por lluvias intensas en toda la provincia. La alerta rige este lunes 9 de marzo sobre todo a partir de tempranas horas de la tarde cuando se esperan mayores precipitaciones.
Ante este tipo de condiciones climáticas se recomienda no sacar la basura y retirar aquellos objetos que impidan que el agua escurra, transitar por la ruta con máxima precaución y respetar las señales e indicaciones de las autoridades.
Ante cualquier situación de emergencia llamar al 911 o al 103.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.
Tierra del Fuego 16/02/2026.- Sentado en su trono de Casa Rosada, el rey Sol aprieta un botón y dispone la caducidad de facto de la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Mediante esta, el Estado nacional logró poco a poco atraer población de muchas provincias: personas dispuestas a trasladarse a una isla a miles de kilómetros de distancia donde día a día fueron forjando su futuro y el futuro de la provincia más austral de la Argentina.
Rio Grande 15/02/2026.-Las imágenes se parecen bastante a las observadas en la exitosa serie “El Reino”, basada en la novela de la famosa escritora argentina Claudia Piñeiro, sin embargo, no lo es, es la propia cuenta de Instagram, del intendente Walter Vuoto, un canal visitado por miles, ya que Vuoto, casi no hace declaraciones, sólo a través de gacetillas, o en estos videos cortos perfectamente editados en la modalidad de comunicación tipo reels.
Tierra del Fuego 14/02/2026.- El Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura presentaron sus informes de gestión del año judicial 2025. Mientras destacan avances en digitalización, transparencia y reformas estructurales, los trabajadores judiciales enfrentaron recortes salariales y tensiones por el ajuste presupuestario.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.