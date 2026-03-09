ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS INTENSAS

Tierra del Fuego 09/03/2026.- La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla por lluvias intensas en toda la provincia. La alerta rige este lunes 9 de marzo sobre todo a partir de tempranas horas de la tarde cuando se esperan mayores precipitaciones.

Ante este tipo de condiciones climáticas se recomienda no sacar la basura y retirar aquellos objetos que impidan que el agua escurra, transitar por la ruta con máxima precaución y respetar las señales e indicaciones de las autoridades.

Ante cualquier situación de emergencia llamar al 911 o al 103.