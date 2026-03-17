Ahora el combustible aumenta todos los dias, 23 pesos entre lunes y martes, 128 pesos en 16 dias de marzo.

Rio Grande 17/03/2026.- Ya ni siquiera se informa como aumenta ni cuanto los combustibles en nuestra provincia, entre el lunes y el martes de esta semana aumentó 23 pesos, y acumula mas de un 300 % 128 pesos en 16 dias de marzo.

Con un acumulado de mas de 300 % en lo que lleva Milei en la presidencia, el aumento de la nafta ya es escandaloso. Recordemos que Argentina es un pais productor, siendo Vaca Muerta el yacimiento de petroleo mas importante de américa y tambien es refinería de todo lo que se produce.

Por esta razón la guerra en Medio Oriente es un dato que no implica que aquí se aumente de esta manera el costo de los combustibles.

En 16 dias aumentaron $128, y en esta semana entre lunes y martes 23 pesos

La infinia Diesel esta rozando los 2000 pesos