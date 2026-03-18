A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO: LA PROVINCIA PRESENTA SU AGENDA DE ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Tierra del Fuego 18/03/2026.- El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS llevará adelante un amplio cronograma de actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar, reafirmando el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Cabe resaltar que el acto central será el próximo 24 de marzo a las 11 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Yaganes de la ciudad de Río Grande.

En este contexto, desde el Ejecutivo provincial se impulsa una agenda que incluye propuestas formativas, culturales y de reflexión colectiva, con actividades en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, destinadas a toda la comunidad.

Entre las principales acciones se destacan conversatorios y espacios de debate sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias en la actualidad, muestras artísticas y fotográficas vinculadas a la memoria, talleres participativos, actividades culturales y propuestas de formación en derechos humanos. Asimismo, se acompañarán las vigilias del 23 de marzo en toda la provincia con espacios de difusión, asesoramiento y promoción de derechos.

Además, se realizará un coloquio regional sobre memoria y dictadura en la Patagonia, “A 50 años del golpe de Estado en la Patagonia”, así como actividades que articulan memoria, arte y participación comunitaria, fortaleciendo el abordaje territorial de las políticas de derechos humanos.

Toda la información sobre el cronograma completo de actividades, días, horarios y lugares puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.tierradelfuego.gob.ar/agenda-24m/

A través de estas acciones, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con la construcción de memoria colectiva, promoviendo espacios de reflexión y participación que permitan fortalecer la democracia y el respeto por los derechos humanos.