A 50 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR LA MUNICIPALIDAD INVITA A LA JORNADA “BORDAR PARA NO OLVIDAR” EN LA CASA DE LA CULTURA

Ushuaia 19/03/2026.- La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaria de La Mujer y Desarrollo Humano junto a la Dirección de Derechos Humanos y Prevención, invita a los vecinos y vecinas a participar de la jornada colectiva “bordar para no olvidar”, una propuesta de intervención de pañuelos blancos en el marco de las actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La actividad se realizará el martes 24 de marzo a las 18 horas en el Foyer Ego Pereda de la Casa de la Cultura, y propone un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva de memoria.

A 50 años del período más oscuro de la Argentina, el cual logró ser uno de los pocos países en el mundo que tuvo un proceso de juicios, para sostener la base de la memoria, la verdad y la justicia, desde el municipio invitan a la comunidad a compartir una jornada abierta, para bordar pañuelos y en caso de que no tengan, se proveerá los materiales.

La propuesta contará con acompañamiento musical de Kika Mousse y la artista, Melisa Guzmán, sumando distintas expresiones culturales.

Desde el área indicaron la importancia de que las diferentes generaciones participen de la actividad que tiene por objetivo fortalecer la memoria colectiva y el compromiso con los derechos humanos.