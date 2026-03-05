_El intendente Vuoto firmó un convenio de cooperación_ EL MUNICIPIO DE USHUAIA OPTIMIZARÁ LA GESTIÓN DE LA DEMANDA HABITACIONAL

Ushuaia 05/03/2026.- La Municipalidad de Ushuaia rubricó un convenio de cooperación institucional con Ubatec SA -unidad de vinculación tecnológica de la Universidad de Buenos Aires-, con el objetivo de diseñar e implementar un plan de desarrollo territorial promovido que “garantice el derecho a la ciudad a todos sus residentes, nuevos habitantes y visitantes”.

La rúbrica del acuerdo, que permitirá al Municipio optimizar la gestión de la demanda habitacional, estuvo a cargo del intendente Walter Vuoto y del gerente general de Ubatec, Eduardo Avelleira.

Vuoto estuvo acompañado por la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches y el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte.

Cabe destacar que la firma del convenio, de una duración de cinco años, no implica compromiso presupuestario o financiero para las partes.

Ubatec SA es una entidad con más de 30 años de trayectoria que nuclea la gestión de las asistencias técnicas, consultorías y la gestión de programas y proyectos de vinculación con el sector público y privado, de todos los servicios y acciones que son implementados desde la Universidad de Buenos Aires.