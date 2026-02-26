Economía, Info general, locales, Provinciales

Volvió a aumentar la nafta en Rio Grande, 8va suba en febrero la super pasó de 1351 a 1370 pesos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 26/02/2026.- La escalada de precios de los combustibles en nuestra ciudad no tiene freno. Este es el octavo aumento del mes de febrero de YPF y la inflación pega fuerte en el bolsillo de los fueguinos.

Los nuevos precios son los siguientes:

Nafta super $ 1370

Infinia $ 1580

Ultra sin precio.

Infinia Diesel $ 1740

Entre el ultimo aumento y el de hoy, es de 1351 a 1370 para la super, 19 pesos, en un dia.

 

