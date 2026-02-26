Volvió a aumentar la nafta en Rio Grande, 8va suba en febrero la super pasó de 1351 a 1370 pesos.

Esa manía argentina de comprar baratijas chinas a dos pesos y venderlas a precios exorbitantes. ¿Como impacta en Tierra del Fuego?.

Rio Grande 18/12/2025.- La industria China produce productos de muy buena calidad, de hecho hoy es uno de los tres países con tecnología de avanzada y a superado a Estados Unidos, que según los informes de especialistas esta unos 30 años adelante del pais del norte. Aun asi, argentina insiste en comprar los productos de mala calidad a partir de la apertura de importaciones, sin repuestos, sin servicio pos venta y revendiéndolos a precios escandalosos, cuando en otros países de América Latina, esos productos cuestan un 50% menos y la ganancia es de entre un 2 y 4 %, en argentina superan ampliamente el 30%