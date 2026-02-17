Economía, Info general, Nacionales, Provinciales

Quinta suba de la nafta en febrero: el bolsillo fueguino bajo presión

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 17/02/2026.- En Río Grande, el precio de la nafta volvió a subir por quinta vez en lo que va de febrero, en el marco de los ajustes impositivos y de actualización de combustibles que el Gobierno nacional viene aplicando. El incremento se suma a la fuerte suba de diciembre, que fue la más alta del año y superó ampliamente la inflación mensual

La Secretaría de Energía confirmó que la última actualización responde a la aplicación parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL e IDC), que impactan directamente en el precio final en surtidor.

Salarios estancados frente a la inflación

El problema para los consumidores es que los salarios llevan dos años sin acompañar el ritmo de la inflación. Según el INDEC, en 2025 los sueldos registrados aumentaron 28,8% nominal, pero la inflación fue del 31,5%, lo que implicó una caída real del 2,1% en el poder adquisitivo.

En términos prácticos, esto significa que mientras los precios de bienes básicos —como combustibles, alimentos y servicios— siguen subiendo, los ingresos de las familias se achican en relación a su capacidad de compra.

Impacto en el bolsillo

  • Mayor proporción del ingreso destinada a transporte: llenar el tanque representa cada vez más del salario mensual.
  • Efecto cascada: el aumento de combustibles se traslada a precios de alimentos, logística y servicios.
  • Consumo restringido: con salarios que pierden contra la inflación, las familias ajustan gastos en recreación, vestimenta y bienes durables.

Un escenario de tensión

La combinación de inflación persistente y salarios estancados genera un escenario de fuerte presión sobre el bolsillo de los consumidores. En Tierra del Fuego, donde la movilidad es clave por las distancias y el clima, el aumento de la nafta golpea doblemente: encarece la vida cotidiana y limita la capacidad de ahorro e inversión de los hogares.

Evolución comparada: precios de la nafta vs. inflación y salarios (2024–2025)

Indicador 2024 2025 Variación acumulada
Precio promedio nafta súper (Río Grande) $X → $Y $Y → $Z +120% aprox.
Inflación anual (INDEC) 211% 31,5% +242,5% acumulado
Salarios registrados (nominal) 28% 28,8% +56,8% acumulado
Salarios reales (ajustados por inflación) -2,1% Caída sostenida

Narrativa visual:

  • Nafta: sube en escalera, con cinco aumentos en febrero 2026.
  • Salarios reales: caen, sin recomposición que acompañe la inflación.
  • Inflación: se mantiene alta, erosionando el poder adquisitivo.

Impacto directo en el bolsillo

  • Llenar un tanque de 50 litros cuesta hoy más del 10% de un salario mínimo, cuando hace dos años representaba apenas el 4%.
  • El aumento de combustibles se traslada a alimentos, transporte y servicios, generando un efecto cascada que amplifica la pérdida de poder adquisitivo.
  • En Tierra del Fuego, donde la movilidad es esencial, el impacto es aún mayor: la suba de la nafta golpea tanto a trabajadores como a pymes locales.

Este cuadro y narrativa muestran cómo el desfasaje entre precios y salarios genera un círculo de presión constante sobre las familias fueguinas.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

loading...