Quinta suba de la nafta en febrero: el bolsillo fueguino bajo presión

Tierra del Fuego 17/02/2026.- En Río Grande, el precio de la nafta volvió a subir por quinta vez en lo que va de febrero, en el marco de los ajustes impositivos y de actualización de combustibles que el Gobierno nacional viene aplicando. El incremento se suma a la fuerte suba de diciembre, que fue la más alta del año y superó ampliamente la inflación mensual

La Secretaría de Energía confirmó que la última actualización responde a la aplicación parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL e IDC), que impactan directamente en el precio final en surtidor.

Salarios estancados frente a la inflación

El problema para los consumidores es que los salarios llevan dos años sin acompañar el ritmo de la inflación. Según el INDEC, en 2025 los sueldos registrados aumentaron 28,8% nominal, pero la inflación fue del 31,5%, lo que implicó una caída real del 2,1% en el poder adquisitivo.

En términos prácticos, esto significa que mientras los precios de bienes básicos —como combustibles, alimentos y servicios— siguen subiendo, los ingresos de las familias se achican en relación a su capacidad de compra.

Impacto en el bolsillo

Mayor proporción del ingreso destinada a transporte: llenar el tanque representa cada vez más del salario mensual.

llenar el tanque representa cada vez más del salario mensual. Efecto cascada: el aumento de combustibles se traslada a precios de alimentos, logística y servicios.

el aumento de combustibles se traslada a precios de alimentos, logística y servicios. Consumo restringido: con salarios que pierden contra la inflación, las familias ajustan gastos en recreación, vestimenta y bienes durables.

Un escenario de tensión

La combinación de inflación persistente y salarios estancados genera un escenario de fuerte presión sobre el bolsillo de los consumidores. En Tierra del Fuego, donde la movilidad es clave por las distancias y el clima, el aumento de la nafta golpea doblemente: encarece la vida cotidiana y limita la capacidad de ahorro e inversión de los hogares.

Evolución comparada: precios de la nafta vs. inflación y salarios (2024–2025)

Indicador 2024 2025 Variación acumulada Precio promedio nafta súper (Río Grande) $X → $Y $Y → $Z +120% aprox. Inflación anual (INDEC) 211% 31,5% +242,5% acumulado Salarios registrados (nominal) 28% 28,8% +56,8% acumulado Salarios reales (ajustados por inflación) – -2,1% Caída sostenida

Narrativa visual:

Nafta: sube en escalera, con cinco aumentos en febrero 2026.

sube en escalera, con cinco aumentos en febrero 2026. Salarios reales: caen, sin recomposición que acompañe la inflación.

caen, sin recomposición que acompañe la inflación. Inflación: se mantiene alta, erosionando el poder adquisitivo.

Impacto directo en el bolsillo

Llenar un tanque de 50 litros cuesta hoy más del 10% de un salario mínimo , cuando hace dos años representaba apenas el 4%.

, cuando hace dos años representaba apenas el 4%. El aumento de combustibles se traslada a alimentos, transporte y servicios, generando un efecto cascada que amplifica la pérdida de poder adquisitivo.

que amplifica la pérdida de poder adquisitivo. En Tierra del Fuego, donde la movilidad es esencial, el impacto es aún mayor: la suba de la nafta golpea tanto a trabajadores como a pymes locales.

Este cuadro y narrativa muestran cómo el desfasaje entre precios y salarios genera un círculo de presión constante sobre las familias fueguinas.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar