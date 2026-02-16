Los países más endeudados con el FMI en Latinoamérica: Argentina 1° en el ranking, desafíos para 2026

Argentina lidera el ranking regional A febrero de 2026, Argentina encabeza la lista de países latinoamericanos con mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país enfrenta vencimientos por más de US$3.600 millones este año, en medio de una recesión prolongada y una inflación persistente. El último pago fue de US$832 millones, y el… Leer más »

Argentina lidera el ranking regional

A febrero de 2026, Argentina encabeza la lista de países latinoamericanos con mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país enfrenta vencimientos por más de US$3.600 millones este año, en medio de una recesión prolongada y una inflación persistente.

El último pago fue de US$832 millones, y el acuerdo vigente contempla desembolsos por US$2.025 millones, condicionados al cumplimiento de metas fiscales y monetarias.

Ecuador y Costa Rica completan el podio

Ecuador mantiene una deuda significativa con el FMI, aunque con menor presión inmediata. Su desafío principal es sostener el acceso al financiamiento sin comprometer la estabilidad fiscal.

Costa Rica, por su parte, enfrenta compromisos relevantes en relación a su tamaño económico. El reto es cumplir con los pagos sin afectar el crecimiento ni la inversión pública.

¿Crisis de solvencia o presión de liquidez?

Según Bloomberg Línea, no se trata de una crisis de insolvencia generalizada, sino de una exigencia de servicio de deuda en un contexto de bajo crecimiento, tasas internacionales elevadas y restricciones fiscales.

Los países deben encontrar un equilibrio entre cumplir con el FMI y sostener sus economías internas. En el caso argentino, esto se traduce en recortes, ajustes y tensiones sociales que ya se sienten en provincias como Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego en contexto

La situación nacional impacta directamente en las provincias. En Tierra del Fuego, los recortes de transferencias, la falta de inversión y el ajuste sobre salarios y jubilaciones reflejan cómo la presión del FMI se traduce en decisiones locales.

La deuda externa condiciona no solo la política nacional, sino también la capacidad de respuesta territorial. En este escenario, la transparencia y la planificación estratégica son más urgentes que nunca.