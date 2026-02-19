Lapadula impulsa el diálogo para avanzar en la emergencia por perros asilvestrados

Rio Grande 19/02/2026.- En el marco de la presentación del proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Ambiental, Productiva y Sanitaria en Tierra del Fuego por la problemática de los perros asilvestrados, el legislador Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, se reunió con representantes de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego y productores locales, quienes hoy se encuentran entre los principales afectados.

Analizaron el impacto directo que la proliferación de perros asilvestrados genera sobre la producción ovina, así como el riesgo ambiental y sanitario que esta situación implica. Los productores expusieron la realidad que atraviesan en el territorio y plantearon la necesidad de una respuesta provincial concreta, con recursos y planificación sostenida en el tiempo.

Lapadula remarcó la importancia de escuchar a todos los sectores involucrados. “Este es un problema complejo que no puede abordarse de manera aislada. Tenemos que construir una política pública seria, escuchando a quienes viven y trabajan en el campo, y articulando esfuerzos entre Provincia, municipios y sector productivo”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la declaración de la emergencia debe ser el punto de partida para una estrategia integral que contemple prevención, control y financiamiento real, con participación activa de los actores afectados.

“Para empezar a resolver un problema estructural como este, primero hay que escuchar. Y hoy quienes más están padeciendo esta situación tienen mucho para aportar”, indicó.

Finalmente, el legislador adelantó que continuará manteniendo reuniones y espacios de diálogo con distintos actores y sectores vinculados a la temática, con el objetivo de enriquecer el proyecto y avanzar en una propuesta consensuada. “Es un tema urgente para Tierra del Fuego y requiere del compromiso y la participación de todos”, afirmó.