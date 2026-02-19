LA VICEGOBERNADORA URQUIZA RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN SU PRIMERA VISITA OFICIAL A LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 19/02/2026.- La Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mónica Urquiza, recibió al Embajador de la República Federal de Alemania en la República Argentina, Dieter Lamlé, en el marco de su primera visita oficial a la Provincia.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y se dio en el contexto de la reorganización de la representación consular honoraria de la República Federal de Alemania en Ushuaia, que comprende el cese de funciones del Cónsul Honorario, Rafael Fank, y la asunción del cargo por parte de Sigfrido Wolfsteller.

Durante la audiencia se dialogó sobre las oportunidades de profundizar los vínculos de cooperación descentralizada entre Alemania y Tierra del Fuego, destacándose asimismo el valor de la representación consular honoraria como puente institucional para el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la proyección internacional del territorio.

En el marco de la visita protocolar, el Embajador fue declarado Huésped de Honor, en reconocimiento a su labor en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el diálogo permanente entre ambas jurisdicciones.

Del encuentro participaron la Secretaria de Asuntos Geopolíticos de la Provincia, Carolina Lavori, junto al Cónsul Honorario saliente, Rafael Fank, y al Cónsul Honorario entrante, Sigfrido Wolfsteller.